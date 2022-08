von Cornelia Liebwein

Die Models, die sich bei den Fotografen Michael, Peter und Christian Gilbert aus Bad Oldesloe in Pose werfen, haben meist vier Beine und ein Fell. Als die Tierfotografen in Höchenschwand ihr mobiles Studio aufgebaut hatten, kam eine große Schar Frauchen und Herrchen, um sich mit ihren haarigen Lieblingen oder diese alleine ablichten zu lassen.

Der kleine Thimmy schnüffelt neugierig, nur ruhig in die Kamera schauen, das tut er nicht. Mit viel Gespür schaffen es die beiden Fotografen Michael und Peter Gilbert aber dann doch: Thimmy thront endlich interessiert auf einem schnuckeligen Sofa. „Wenn man mit Tieren arbeitet, sollte man vor allem viel Geduld haben und sich nicht hektisch bewegen, auch der aufgeregteste Hund kann mit Geduld und Ruhe dazu gebracht werden, mit Freude dabei zu sein“, rät Michael Gilbert.

Ausgebildet wurden die Fotografen Michael, Peter und Christian Gilbert im Familienbetrieb ihrer Eltern in Bad Oldesloe. Früher haben sie in der Mode- und Werbefotografie gearbeitet, waren weltweit unterwegs. Als der Vater erkrankte, habe man den Betrieb mit übernommen. Dann gab es im Ort Bauarbeiten, sodass das Geschäft abgeschnitten gewesen sei und keine Kunden kommen konnten. „In dieser Zeit kam ein Tiernahrungsmarkt auf uns zu, die Tierfotografien anbieten wollten. Für uns war klar, dass wir das ausprobieren und die Idee weiterentwickeln. 2019 schlossen sie das Geschäft.

In der Corona-Hochphase bot ein befreundetes Unternehmen den Tierfotografen einen Lastwagen an, den sie zum mobilen Fotostudio umrüsteten. Seither sind sie mit dem Gefährt unterwegs. Nach dem Fotoshooting im Lastwagen schauen sich die Kunden die Fotos am Bildschirm an und entscheiden, welche sie bestellen und gleich mitnehmen wollen. Mit dem Lastwagen sind die Fotografen von Frühjahr bis Ende September in Deutschland unterwegs, im Winter bauen sie ihre Technik in Märkten auf. Dort können sie dann auch Pferde fotografieren – einmal sei ein Kunde mit seinem Pferd in den Markt geritten gekommen.

Stresssituationen, so erklärt Peter Gilbert, versuche man, durch das Beobachten des Tieres zu vermeiden. „Wir haben eine Mitarbeiterin aus dem tiermedizinischen Bereich, die uns geschult hat“, erläutert er. Schnell lenkt er die Aufmerksamkeit des kleinen Thimmy mit ein paar einfachen Geräuschen auf sich und bekommt ein niedliches Schieflegen des Kopfes als Belohnung. Dann wird auch das Frauchen mit eingebunden.

Geräusche, Leckerlis und Spielzeug gehören zu den Motivationshilfen der Fotografen. Tierfotografie hat bei den Geschwistern viele Gesichter. „Die Bandbreite reicht von Hamster, Kaninchen, Spinnen, Schlangen, Skorpionen, Geckos, also alles, was es in Haushalten gibt. Einmal hatten wir eine zwei Kilogramm schwere Achatschnecke vor der Linse, hier in Höchenschwand sind es Hunde und eine Katze.“ Auch eine Fauchschabe, eine Kakerlake, die faucht, sei ihnen einmal Model gestanden und ein Skorpion. „Das war toll, der musste sich ja aufbauen, sonst wäre er zu flach auf dem Bild gewesen, also musste ich ihn mit dem Finger etwas reizen“, erinnert sich Peter Gilbert. Die Anfrage eines Pferdehalters in Höchenschwand habe man ablehnen müssen. Für Huftiere sei der Boden des Lastwagens zu rutschig. Man achte immer auf das Tier, wenn das Tier mit der Situation nicht klarkommt, breche man ab.