von Stefan Pichler

Einen Ausflug in die Welt der Oper unternahmen die Schülerinnen und Schüler der vier Grundschulklassen am Freitag. Die Sopranistin Valerie Wilhelm und Frederik Baldus (lyrischer Bariton und Bass-Bariton) von der Tournee-Oper Mannheim (TOM) begeisterten im Kursaal mit der märchenhaften Kinderoper „Es war einmal“ von Tanja Hamleh und Klaus-Dieter Köhler.

Die Tom-Aufführungen gehören seit einigen Jahren zum festen Programm der Grundschule. Hörten die Kinder dabei zumeist bekannte Opernarien, standen dieses Mal die Märchen der Brüder Grimm im Mittelpunkt, die zu einer spannenden Geschichte zusammengefasst worden waren. Musikalisch untermalt wurde das Bühnengeschehen mit heiteren Liedern.

Ein besonderes Märchenbuch

Zur Einführung erzählten Valerie Wilhelm und Frederik Baldus vom Professor Zacharias Zauberkobel, der ein besonderes Märchenbuch erfunden habe, mit dessen Hilfe er seine Lieblingsmärchen lesen und sehen konnte wie in einem echten Kinofilm. Eines Abends aber sei etwas Überraschendes passiert. Seine Lieblingsfigur, der Gestiefelte Kater, landete in Person einer sehr charmanten Katze in seinem Wohnzimmer; sie erzählte eine haarsträubende Geschichte. Das Märchenland sei in Gefahr, da die böse Hexe Davina Diavolo den zerbrochenen Spiegel des Teufels aus der Schneekönigin habe reparieren können. Sie wolle nun alle Märchen ins Gegenteil verdrehen. Nur ein mutiger Mensch, der sich traue, in die Welt der Märchen zu reisen, könne noch die Rettung bringen.

In der rund 75 Minuten dauernden Aufführungen waren die Kinder von dem Geschehen auf der Bühne sehr begeistert. Natürlich siegte, wie in jedem Märchen, am Schluss das Gute: Der Professor konnte sieben spannende Aufgaben lösen, der Schneekönig wurde ihre liebste Schneeflocke abgeluchst und dem Gestiefelten Kater gelang es, die Kraft des bösen Spiegels für immer zu zerstören.

Wie bei jeder Aufführung der Tournee-Oper Mannheim stellten sich die beiden Darsteller am Schluss den vielen Fragen der Kinder. Auch Schulleiter Arno Wagner war mit dem Vormittag zufrieden. „Unsere Kinder waren begeistert. Nach den vielen Monaten der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, war diese Aufführung endlich ein Stück Normalität“, sagte er erfreut.