von Stefan Pichler

Die Abwasserbeseitigung betreibt die Gemeinde Höchenschwand seit vier Jahren im Sinne der Gemeindeordnung als ein nicht wirtschaftliches Unternehmen. Der Eigenbetrieb wird nun also als Sondervermögen der Gemeinde gesondert verwaltet und ausgewiesen. In seiner Sitzung am Montag befasste sich der Gemeinderat mit dem Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2020. Kämmerer Michael Herr erläuterte die Zahlen.

Die Bilanz der Abwasserbeseitigung ist in Aktiva und Passiva ausgeglichen. Die Bilanzsumme beträgt rund 5,97 Millionen Euro (2019: rund 4,9 Millionen Euro). Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden in die Anlagen rund 1,2 Millionen Euro investiert, davon flossen rund 1,1 Millionen Euro in die Erneuerung der Kläranlage Heppenschwand. Für diese Baumaßnahme konnte die Kommune einen Zuschuss in Höhe von 430.300 Euro verbuchen, erläuterte der Kämmerer.

Die gesamten Umsatzerlöse im Wirtschaftsjahr 2020 betrugen 701.488 Euro (2019: 683.592 Euro), davon entfielen auf die Abwassergebühren 488.964 Euro (2019: 496.942). Die Abwassermenge betrug im Jahr 2020 insgesamt 156.098 Kubikmeter und entsprach damit in etwa der Menge des Vorjahres.

Für Materialaufwand und Unterhaltungs- und Betriebskosten waren rund 296.000 Euro angefallen. „Die Strombezugskosten (72.000 Euro) und die Unterhaltsaufwendungen (63.000 Euro) waren dabei die größten Posten gewesen“, erläuterte Michael Herr den Mitgliedern des Gemeinderates.

Die Gewinn-und-Verlust-Rechnung für das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Jahresverlust von in Höhe von 31.151 Euro ab (2019: 95.988 Euro). Der Jahresverlust wird auf die neue Rechnung vorgetragen.

Brandschutz in Halle Attlisberg

Die Arbeiten im Zuge der brandschutzrechtlichen Sanierung der Halle Attlisberg gehen im Jahre 2022 weiter. Derzeit sind Beschäftigte des Bauhofes in der Halle tätig. Von der Gemeinde waren die Gipserarbeiten ausgeschrieben worden. Drei Firmen hatten ein Gebot abgegeben. Der Gemeinderat Höchenschwand vergab in der Sitzung den Auftrag an die Firma Markus Probst aus St. Blasien für rund 12.273 Euro brutto, als günstigsten Bieter. Bürgermeister Sebastian Stiegeler informierte, dass derzeit die Küche für die Halle geplant werde. Die Auftragsvergabe werde nach Abschluss durch den Gemeinderat erfolgen.

Neue Standesbeamtin

Der Gemeinderat bestellte in der Sitzung Sandra Mutter aus Bernau zur Standesbeamtin für die Gemeinde Höchenschwand . Bürgermeister Sebastian Stiegeler informierte, dass die Mitarbeiterin im Juli 2021 von Bernau nach Höchenschwand gewechselt sei. Eine entsprechende Schulung zur Standesbeamtin habe Mutter schon während ihrer Zeit in Bernau absolviert.

Neben ihrer Tätigkeit im Bauamt werde Sandra Mutter zukünftig die Standesbeamtin Iris Schuler vertreten. Durch ihre Bestellung sei sie aber auch berechtigt, Unterschriften zu beglaubigen oder zu beurkunden, falls weder die Standesbeamtin noch der Bauamtsleiter Manuel Schäuble erreichbar seien.