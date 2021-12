von Stefan Pichler

Die Preise für Wasser- und Abwassergebühren werden erhöht. So verlangt die Gemeinde ab 1. Januar für einen Kubikmeter Wasser 2,24 Euro (Steigerung um vier Cent). Deutlicher fällt die Erhöhung beim Abwasser aus. Wurde bisher beim Schmutzwasser eine Gebühr von 2,80 Euro fällig, müssen die Bürger nun 59 Cent mehr bezahlen. Auch die Gebühren für das Niederschlagswasser erhöhen sich um vier Cent auf 0,34 Euro je Quadratmeter versiegelter Grundstücksfläche. Die zukünftigen Wasser- und Abwassergebühren betragen damit 5,97 Euro (bisher 5 Euro) je Kubikmeter.

Bei einem durchschnittlichen „Pro-Kopf-Verbrauch“ von 30 Kubikmeter müsse der Bürger rund 18 Euro im Jahr mehr bezahlen, rechnete Bürgermeister Sebastian Stiegeler in der jüngsten Gemeinderatssitzung vor. Die Gemeinde leiste sich den Luxus von zwei Kläranlagen. Die moderne Anlage in Heppenschwand sei aber für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde sehr wichtig. Da bei der Kalkulation der Wasser- und Abwassergebühren das Prinzip der Kostendeckung gelte, müsse die Gemeinde ihre Kosten an die Nutzer weitergeben, sagte der Bürgermeister. Zuletzt wurden die Gebühren 2016 angehoben.

Viel Geld habe die Gemeinde in den vergangenen fünf Jahren in ihre Anlagen investiert, sagte Gemeinderechner Michael Herr. Allein die Investitionen in die Erweiterung der Kläranlage Heppenschwand habe sich bei der Kalkulation der Abwassergebühren mit 50 Cent ausgewirkt. Als Maßstab für die Wasserverbrauchsgebühren wählt die Gemeinde weiterhin den Frischwassermaßstab. Dieser Grundsatz wurde auch für die Erhebung der Schmutzwassergebühren angewandt.