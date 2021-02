von Stefan Pichler

Der geplante Neubau eines Gästehauses hat den Gemeinderat Höchenschwand in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung am Montag im Kursaal beschäftigt. Viele Zuschauer interessierten sich für das Thema. Auf der Tagesordnung stand die Beratung des geänderten Bauantrags des Unternehmens Kokoderma Cosmetic, das für den Neubau ein bestehendes Wohn- und Geschäftshaus an der Panoramastraße abreißen will.

So soll das neue Gästehaus in Höchenschwand einmal aussehen. | Bild: Büro Gutmann

Der einheimische Planer Hardy Gutmann und Architekt Bruno Jehle aus Stühlingen stellten das Neubauprojekt vor. Gutmann richtete sich gleich zu Beginn an die anwesenden Anlieger und betonte den Willen der Bauherren, Renate und Ferdinand Thoma, auf ein gutes nachbarschaftliches Einvernehmen. Die Bedenken und Anregungen der Anlieger seien bei der nun vorliegenden Planung berücksichtigt worden, erklärte der Planer. Er nannte die Themen Schneelager, Schall- und Lichtstörungen, Farbgestaltung des Gebäudes und die Einhaltung der Mittagsruhe während der Bauphase.

Ein Rechenfehler

Architekt Bruno Jehle stellte den geplanten Neubau konkret vor: Ein rechnerischer Fehler in einer Tabelle habe zur Verwirrung und Absetzung des Bauantrages bei der Gemeinderatssitzung vor zwei Wochen geführt, erläuterte er einleitend. Da das Gebäude bei der ursprünglichen Planung höher als die Nachbarbebauung war, sei nun in Absprache mit dem Baurechtsamt des Landkreises Waldshut die Gebäudehöhe um insgesamt 75 Zentimeter reduziert worden.

Die Abänderungen

Tiefer gelegt wurden die Decken des ersten und zweiten Geschosses um je 25 Zentimeter, zusätzlich wurde das Gebäude um 25 Zentimeter tiefer gelegt. Verbessert wurde auch die Sichtachse. „Wir haben einen Teil des Gebäudes auf Ständer gestellt, damit die Einmündung der Panoramastraße für den Verkehr aus Richtung Poststraße besser einsehbar ist“, erläuterte Jehle.

Die Gebäudenutzung

Jehle beschrieb auch die geplante Gebäudenutzung: Vorgesehen seien im Erdgeschoss der Empfang, Büroräume und barrierefreie Appartements. In den beiden Obergeschossen werden Appartements mit eigenen Küchen gebaut. Im Dachgeschoss sind zwei Wohnungen, davon eine für die Bauherren, vorgesehen, hieß es. Auch eine Tiefgarage ist geplant.

Offenes Ohr für Anlieger

Der Abriss des alten Gebäudes und die Errichtung des Neubaus sind für das Frühjahr 2022 vorgesehen. Sowohl Bruno Jehle als auch Hardy Gutmann baten die Anlieger darum, bei Problemen das Gespräch mit ihnen zu suchen.

Er begrüße das Vorhaben, sagte Bürgermeister Sebastian Stiegeler. In der heutigen Zeit sei es zwar schwer vorstellbar, dass wieder Gäste nach Höchenschwand kommen werden. Er sei aber davon überzeugt, dass in den kommenden Jahren der Inlandstourismus wieder boomen werde und in der Gemeinde wieder zusätzliche Gästebetten benötigt werden. Einstimmig befürwortete der Gemeinderat den abgeänderten Bauantrag.

Kinderbetreuung

Auch die Kinderbetreuung war Thema der öffentlichen Sitzung. Die Kindertageseinrichtung und die Grundschule (Fernunterricht) seien aufgrund des zweiten Corona-Lockdowns seit dem 11. Januar geschlossen. Bürgermeister Stiegeler informierte das Gremium, dass Notbetreuungsgruppen eingerichtet worden seien. In der Kinderkrippe werden sieben Kinder betreut, im Kindergarten sind es 15 Kinder. Die Notbetreuung in der Schule nehmen zwölf Kinder in Anspruch.

Die Kosten

Auf Vorschlag der Verwaltung werden die Gebühren für Januar erlassen. Die Gebühren für die Notbetreuung werden je genutztem Tag abgerechnet. Grundlage hierfür seien die Monatsgebühren. Rechner Michael Herr berichtete über die finanziellen Auswirkungen durch nicht eingenommene Gebühren – es fehlen demnach 12.100 Euro. Die Notbetreuung bringe 1000 Euro ein. Die Landesregierung habe den Kommunen aber eine Unterstützung für die ausgefallenen Elternbeiträge in Höhe von 80 Prozent in Aussicht gestellt.