von Stefan Pichler

Der Gemeinderat Höchenschwand hat sich mit dem Bauantrag der ATC Germany Holding für einen 51 Meter hohen Funkmast auf einem Waldgrundstück in der Nähe des Gewerbegebiets Tiefenhäusern beschäftigt. Der Turm wird dem Mobilfunknetzbetreiber Telefonica Germany für das Anbringen deren Mobilfunkanlagen zur Verfügung gestellt. Es ist neben dem von Vodafone geplanten Mast der zweite Bauantrag für ein solches Vorhaben.

Bürgermeister Sebastian Stiegeler ging auf die Situation des Baus eines Funkmasts in Tiefenhäusern ein. So habe die Gemeinde den im Dezember 2019 vom Mobilfunknetzbetreiber Vodafone gestellten Bauantrag 2021 zurückgestellt, da sich eine Bürgerinitiative in Tiefenhäusern gegen den vorgesehenen Standort ausgesprochen hatte. Bisher sei über diesen Bauantrag noch nicht endgültig entschieden worden. Es handelt sich also um ein schwebendes Verfahren.

In der Zwischenzeit habe sich die Gemeinde dafür eingesetzt, einen anderen Standort zu finden, der für den Ortsteil Tiefenhäusern weniger belastend sei. Dieser neue Standort war mit der Interessengemeinschaft in Tiefenhäusern abgestimmt worden und wird nun vom Unternehmen ATC für den eigenen Bauantrag genutzt. Das Grundstück, das 200 Meter westlich von dem ursprünglichen Standort in einem Waldstück liege, gehöre einem einheimischen Grundstückseigentümer und werde von diesem auch für das Bauvorhaben zur Verfügung gestellt.

Der beantragte Gittermast von ATC sei mit 51 Meter rund neun Meter höher als der von Vodafone geplante. Der neue Standort liege in einer Senke, weshalb die Antenne die Höhendifferenz ausgleichen müsse, sagte Stiegeler. Die funktechnische Analyse habe keine wesentlichen Einschränkungen ergeben. Insofern würde die Sendeanlage den Ortsteil Strittberg ebenso gut versorgen, wie die von Vodafone geplante. Die Gemeinde gehe sogar von einer funktechnischen Verbesserung aus, sagte Bürgermeister Sebastian Stiegeler.

„Wir haben nun das Problem, dass es zwei Bauanträge gibt“, sagte Stiegeler. Der schlimmste Fall wäre es, wenn das Landratsamt dem Bau von Vodafone zustimmen würde. Dagegen spreche allerdings, dass die Gemeinde Einspruch gegen das Bauvorhaben von Vodafone eingelegt hat. „Ich gehe davon aus, dass der Bauantrag, der als Erster genehmigt wird, auch zum Zuge kommen wird“, sagte Stiegeler. Nach einigen Rückfragen stimmte der Gemeinderat einheitlich dem Bauantrag von ATC zu.

Mithilfe eines temporären 36 Meter hohen Mastes beim Hochbehälter in Brunnadern will der Mobilfunknetzbetreiber Telefonica/O2 die Zeit bis zur Fertigstellung des neuen permanenten Funkmastes überbrücken. Das Fundament für den temporären Funkmast werde bei der Pumpstation in Tiefenhäusern gegossen, erläuterte Stiegeler. Die Vorbereitungsarbeiten laufen bereits, er gehe davon aus, dass dieser Mast bis Ende Mai in Betrieb genommen werden könne. Insofern werde sich die Mobilfunksituation in der Gemeinde etwas entspannen, fügte er an.