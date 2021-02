von Stefan Pichler

Noch am Samstag, 13. Februar, kann der „Zäpfleweg“ in Höchenschwand erkundet werden. Der von der Narrenzunft Tannenzäpfle Höchenschwand kindgerecht aufbereitete Informationsweg startet an der Zunftstube beim „Alten Rathaus“ und führt über sieben Stationen durch das Dorfzentrum bis zum „Haus des Gastes“. Mit grünen Pfeilen werden die Besucher zu den fantasievoll gestalteten Schaufenstern geführt. Das Angebot der Narrenzunft Tannenzäpfle Höchenschwand richtet sich in erster Linie an Familien mit Kindern aus dem Dorf als Ersatz für die Kinderfasnet.

An jeder Station können die Kinder etwas über die Höchenschwander Fasnet, die Narrenzunft, aber auch über die gängigen Fasnachtssprüche wie „Hüt goht d‘Fasnet a, mit de rote Pfiife“ oder „Hoorig, hoorig, hoorig isch die Katz‘“ lesen und lernen. So informiert die Zunft entlang des „Zäpflewegs“ über das Narrenhäs, das Wecken der Zäpfle, den Zunftabend, das Absetzen des Bürgermeisters, den Hemdglunker- und Fasnachtsumzug sowie die Kinderfasnet. „Die Kinder könne mit üse zwei kleine Tannezäpfle Narri und Narro üse Fasnet vom Höchenschwander Berg entdecke und debie au no ä wenig Alemannisch lere“, sagt Zunftmeister Martin Hagebucher.

Auch ein Rätsel kann gelöst werden. Dazu müssen die Kinder, gegebenenfalls mit Unterstützung der Eltern, zu den verschiedenen Themen einen bestimmten Begriff erraten und in das Lösungsblatt eintragen, das am Beginn des Weges ausliegt. „Wurden alle Begriffe richtig erraten, ergibt sich, wie bei einem Kreuzworträtsel, ein fasnächtliches Lösungswort“, verrät der Zunftmeister. Zum Schluss müssen auf dem Blatt Name und Adresse angegeben werden. Bis zum Fasnachtssamstag, 18 Uhr, kann das Lösungsblatt im „Haus des Gastes“ in den dort aufgestellten Briefkasten eingeworfen werden. Als Belohnung bringen die Tannenzäpfle allen teilnehmenden Kindern aus Höchenschwand und den Ortsteilen eine kleine Überraschung nach Hause.