von Cornelia Liebwein

Im Banat, einem Landesteil von Rumänien, liegt die Stadt Arad. Dort ist der inzwischen pensionierte Zahnarzt Alexander Györffy aufgewachsen. Vor 33 Jahren wanderte er von dort nach Deutschland aus, hatte in Düsseldorf eine Zahnarztpraxis und ließ sich 2004 mit seiner deutschen Frau Karin in Höchenschwand nieder. Wie war das Weihnachtsfest für ihn im Banat, wie wird es in Rumänien gefeiert?

Das wichtigste Fest des Jahres

Im Laufe der Geschichte, erzählt Györffy, dessen Vater Ungar, seine Mutter Deutsche war, wurden das Banat und Siebenbürgen, das ebenfalls nach Ende des Ersten Weltkrieges zu Rumänien kam, von unterschiedlichen Volksgruppen besiedelt. Seit Jahrhunderten leben Rumänen Tür an Tür mit Ungarn und Deutschen (Banater Schwaben, Siebenbürger Sachsen und andere), orthodoxe Christen in Nachbarschaft zu Katholiken, Lutheraner, Reformierte oder Calvinisten. Diese Vielfalt an Gemeinschaften habe Einfluss darauf gehabt, wie Weihnachten in seiner alten Heimat gefeiert wurde, berichtet Alexander Györffy, der sowohl calvinistisch als auch katholisch erzogen wurde.

Weihnachten sei in seiner Heimat das wichtigste Fest des Jahres. Die feierliche Stimmung vermischte sich mit Gesang, Freude, Licht und Tradition. Der Heilige Abend war der Höhepunkt. Meist lag eine dicke Schneedecke und es war stets bitterkalt mit Temperaturen zwischen minus 15 bis 20 Grad, erzählt Györffy.

Der 66-Jährige lebte in Arad, bis er 33 Jahre alt wurde. „Wir lebten mit drei Generationen unter einem Dach: Oma, Opa, Eltern und wir zwei Kinder“, fährt er fort. Bei dem Bruder seiner Oma, der außerhalb der Stadt einen Bauernhof besaß, wurden jedes Jahr für das Fest zwei Schweine gemästet. An Heilig Abend traf sich die Großfamilie bei der Oma. Die Christnacht wurde am 24. Dezember vormittags eingeläutet. Mancherorts wurden an diesem Tag Höhenfeuer angezündet oder am Kirchturm Fackeln geschwungen und dabei ein Choral geblasen oder gesungen, wie zum Beispiel das Weihnachtslied „O du fröhliche“.

Das Schmücken des Tannenbaumes am Nachmittag geschah mit Süßigkeiten, Bonbons und Äpfeln. Die Bescherung mit den Geschenken unter dem Weihnachtsbaum war dem Christkind zu verdanken, das in der Dunkelheit zu den braven Kindern kam und sich mit einem bimmelnden Glöckchen bemerkbar machte.

Die Wollmütze weit über den Ohren gezogen, gingen er, sein Bruder und die Nachbarskinder Stunden zuvor von Haus zu Haus und sangen vor den Fenstern. Für den Einsatz ihrer lieblichen Stimmen wurden sie von den Gastgebern mit Brezeln, Nüssen, Äpfeln oder ofenwarmem Nusskuchen beschenkt. Nicht vergessen zu erwähnen will er den abendlichen Weihnachtsschmaus vor der Bescherung. Der sei nach dem winterlichen Schlachten mit den Nachbarn eines bis zu 160 Kilogramm schweren Schweines recht üppig ausgefallen.

Neujahrsglocken und Bläser um Mitternacht geleiten mit Liedern auch in der Gegenwart stilvoll den Übergang vom alten in das neue Jahr. Der Weihnachtsbaum oder Tannenzweige schmücken die Wohnungen mindestens bis zum 6. Januar, auch Mistelzweige wurden als Schmuck gebraucht, sagt Alexander Györffy.