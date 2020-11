von Stefan Pichler

Hoffnung („Hope“) nennt der Holzbildhauer Simon Stiegeler aus Grafenhausen seine 2,80 Meter hohe Skulptur aus Holz, die von Mitarbeitern des Bauhofs am Eingang zum Kurpark in Höchenschwand, gegenüber der Sparkasse, aufgestellt wurde. Den Sockel hat ein Höchenschwander Unternehmer gestiftet.

Das Kunstwerk zeigt in stilisierter Form einen Menschen, der mit geöffneten Händen das Ende eines Regenbogens auffängt. „Der Regenbogen soll in diesen schweren Corona-Zeiten ein Hoffnungssymbol sein, das uns sagen will: Alles wird gut“, sagte Simon Stiegeler zu seinem Werk. Als weitere Individualisierung haben die Kindergartenkinder aus Höchenschwand für diese symbolträchtige Figur einen hübschen Rahmen geschaffen: mit bunt bemalten Steinen, die rings um die Figur herum platziert sind, wurde der Bezug zum „Dorf am Himmel“ dem höchstgelegensten Standort der Figurenserie „Hope“, hergestellt.

Künstler Simon Stiegeler neben der im Kurpark in Höchenschwand aufgestellten Skulptur „Hope“. | Bild: Pichler, Stefan

Als Künstler erwartet man vom Betrachter auch eine gewisse Resonanz. Er sehe seine Figur auch als interaktives Kunstwerk an und lade die Erwachsenen dazu ein, falls ein Bedürfnis bestehe, weitere Steine zu bemalen und sie in einem äußeren Kreis um die Skulptur auszulegen, sagte Simon Stiegeler.

Eine Serie

Insgesamt sieben solcher Figuren hatte Simon Stiegeler in den ersten Monaten der Corona-Pandemie geschaffen. Bisher wurden je zwei im Bühlertal und Glottertal sowie in Grafenhausen aufgestellt. Er freue sich, dass nun in Höchenschwand eine weitere Skulptur als Dauerleihgabe gezeigt werde.

Nach vorn blicken

Schön sei es, dass die Gemeinde es geschafft habe, sein Kunstwerk noch rechtzeitig vor dem Ersten Advent aufzustellen. Wohin man schaue, gebe es keine Veranstaltungen, das öffentliche Leben sei erstarrt. Mit dieser Skulptur fordere er die Menschen dazu auf, weiter zu blicken und sich nicht lethargisch der Corona-Pandemie zu beugen, sagte Simon Stiegeler.