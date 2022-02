von SK

Schwierig waren die beiden vergangenen Jahre für die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern. Das Vereinsleben war aufgrund der Corona-Krise stark eingeschränkt, nur wenige Auftritte konnten die Musiker absolvieren, hieß es in der Hauptversammlung im Haus des Gastes. Für dieses Jahr hoffen die Musiker nun, dass sie wieder im üblichen Umfang proben können und wieder mehr Auftritte möglich werden.

Mehrere langjährige Funktionsträger haben ihre Aufgaben in jüngere Hände gelegt. 28 Jahre lang hat Lothar Ebner die Verantwortung für die Instrumente der Trachtenkapelle getragen, jetzt übernahm Niklas Brandtner die Aufgabe des Instrumentenwarts.

Michael Schachner war ein viertel Jahrhundert lang im Vorstand der Trachtenkapelle aktiv – 19 Jahre hatte er das Amt des Jugendbetreuers inne, sechs Jahre war er stellvertretender Vorsitzender. Seine Tochter Sarah Schachner rückt nun in den Vereinsvorstand nach und ist nun zusammen mit Sina Baumgartner Jugendbetreuerin und für die Jugendausbildung zuständig.

21 Proben und ein Herbstkonzert

Die Musiker kamen im vergangenen Jahr zu 21 Gesamtproben zusammen und meisterten fünf musikalische Auftritte, beispielsweise das Musizieren in den Dörfern des Höchenschwander Bergs an Heiligabend. Das Herbstkonzert im November im Haus des Gastes in Höchenschwand war für die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern seit Beginn der Pandemie das erste Abendkonzert und für Dirigent Dennis Frommherz dessen erstes Abendkonzert als musikalischer Leiter.

Wiedergewählt wurden Vorsitzender Patrick Schachner, Kassiererin Astrid Eckert und Festwirtin Michaela Tröndle. Neue Funktionsträger sind Niklas Brandtner (Instrumentenwart), Sarah Schachner (Jugendbetreuerin). Die Kasse wird von Dagmar Schlegel und Anton Ebner geprüft.

Die goldene Ehrennadel (30 Jahre aktive Mitgliedschaft) erhielten Nicole Baumgartner, Michaela Dischinger, Carmen Eckert und Michael Welte. Die silberne Ehrennadel wurde an Katharina Bächle, Annika Villinger und Stefan Höfler überreicht.

77 Musiker und 25 Kinder

Der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern gehören 77 Musiker an (ein Neuzugang und vier Abmeldungen). 25 Kinder befinden sich in der Jungmusikerausbildung, neun von ihnen haben 2021 ihre Ausbildung begonnen. Der Verein hat außerdem 193 Passivmitglieder und zehn Ehrenmitglieder (neun sind noch Teil des Orchesters). Kontakt zum Vorsitzenden Patrick Schachner per Telefon 07755/1564. Informationen zur Trachtenkapelle im Internet Amrigschwand-Tiefenhäusern (www.tk-at.de).