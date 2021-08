Höchenschwand – Auf einer Fläche von rund 6,4 Hektar erstreckt sich das Gewerbegebiet Tiefenhäusern in einem schmalen Band entlang der B 500. Der erste Bebauungsplan trat 1998 in Kraft. Weitere Erweiterungen gab es im Jahre 2006 und 2016.

„Unseren Ort hat in den 90er Jahren die Kurkrise hart getroffen. Unter dem damaligen Bürgermeister Werner Rautenberg wurden deshalb Überlegungen angestellt, wie sich die Gemeinde etwas unabhängiger vom Kurbetrieb machen könnte, erzählte Bürgermeister Sebastian Stiegeler. Da in der damaligen Zeit die Wirtschaft geboomt habe, sei es 1998 zur Aufstellung des ersten Bebauungsplanes zur Ausweisung von Gewerbeflächen in Tiefenhäusern gekommen. Neben der Metallbaufirma Wurst deren Betrieb schon damals bestanden habe, zählten Baur Wohnfaszination aus Bernau und die Firma Maja Sport¦&¦Mode zu den ersten Firmen.

Direkt an der B 500

Gegenüber den Gewerbegebieten anderer kleiner Gemeinden profitierte das Gewerbegebiet in Tiefenhäusern von Anfang an von der guten Verkehrsanbindung durch die B¦500 und so stieg Jahr für Jahr der Bedarf an weiteren Gewerbeflächen. Bereits acht Jahre später wurde deshalb unter Bürgermeister Stefan Dorfmeister das Gewerbegebiet nach Norden erweitert. Auch diese Flächen waren schnell vergeben. Es siedelten sich die Firmen Kessler, Pulverbeschichtung, Matt, Containerhandel, Car-Classics, das Höchenschwander Bauunternehmen Schmidt oder der Reifenservice Günter Großkreuz an.

Dritte Erweiterung 2016

Mit dem Bebauungsplan für den dritten Bauabschnitt, der 2016 in Kraft trat, wurden das bestehende Gewerbegebiet weiter nach Norden in Richtung Oberweschnegg, erweitert. Oswald Matt nutzte dies zum Ankauf einer größeren Fläche für die Erweiterung seines Betriebes. Die restlichen Gewerbeparzellen wurden von der Höchenschwander Sanitärfirma Zimmermann und der Firma Kromer Drinks aus Dogern gekauft. „Die Firma Kromer will ihren kompletten Betrieb nach Höchenschwand verlagern und eine Abfüllanlage bauen. Dadurch entstehen zwölf Arbeitsplätze“, freute sich Sebastian Stiegeler.

Entwicklungspläne

Der Bedarf an weiteren Gewerbeflächen in Tiefenhäusern sei da, aktuell gäbe es aber nur noch ein Grundstück, meinte Bürgermeister Stiegeler. „Faktisch sind wir in Tiefenhäusern am Ende und so müsse überlegt werden, wo weitere Gewerbeflächen ausgewiesen werden können“, sagte Stiegeler. Dieser Herausforderung müsse sich die Gemeinde und der Gemeinderat auch stellen, denn die Ansiedlungen von weiteren Gewerbebetrieben sei für den Kurort Höchenschwand wichtig. Die Aufstellung eines weiteren Flächennutzungsplanes ist aber langwierig. Der Prozess benötige mindestens fünf Jahre, meinte Stiegeler.