von Stefan Pichler

Mit einem veränderten Vorstand gehen die Landfrauen vom Höchenschwanderberg in das neue Vereinsjahr. Arbeitsreich sei das vergangene Jahr gewesen, hieß es im Schriftführerbericht von Petra Dischinger.

Wahlen Bei der Hauptversammlung wurden die Vorsitzende Karin Schmidt, die stellvertretende Vorsitzende Veronika Tröndle und die Kassiererin Silvia Oberle einstimmig für weitere drei Jahre bestätigt. Aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr kandidiert hatte die Schriftführerin Petra Dischinger. Nachfolgerin wurde die bisherige Beisitzerin Daniela Baumgartner. Neue Beisitzerinnen sind Katharina Bächle und Franziska Ebner.

Höhepunkt sei der erste Platz beim Strohskulpturenwettbewerb der Gemeinde im Herbst 2019 gewesen. Der Landfrauenverein hatte sich mit der Skulptur „Max und Moritz“ in der Gunst des Publikums knapp gegen die „Tankstelle“ des Zapfwellenvereins durchgesetzt. Das soziale Engagement ist dem Landfrauenverein wichtig – wie in den Vorjahren unterstützten sie wieder mehrere Projekte mit Spenden in Höhe von 1459 Euro.

Karin Schmidt bedauerte, dass aufgrund der Corona-Pandemie der geplante Besuch in der Partnerstadt Arradon abgesagt werden musste. Die Landfrauen wollen sich am 4. Oktober am Erntedankfest beteiligen und Erntegaben in der Kirche St. Michael ausstellen. Auch eine Adventsfeier und den Besuch eines Musicals soll es in diesem Jahr geben. Weitere Termine legte der Verein wegen der unsicheren Coronalage jedoch noch nicht fest.