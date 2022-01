von Cornelia Liebwein

Familien mit mehr als drei Kindern sind in Deutschland eher selten geworden. Die Geschwister Gerold Schmidt (63), Manfred Schmidt (66) und Irma Karthan (78) aus Heppenschwand dagegen wissen, wie es ist, in einer kinderreichen Familie groß zu werden. Sie sind drei von insgesamt elf Geschwistern. Der Alltag auf dem Bauernhof ihrer Familie sei zwar nicht immer leicht und sogar entbehrungsreich gewesen, doch sei einer für den anderen da gewesen, in guten wie in schlechten Zeiten, erzählen sie. Genügsam war man sowieso.

Große Anerkennung für Eltern

Heute ist ihre Anerkennung für die Leistung ihrer Eltern Monika und Josef Schmidt groß, die solch eine große Familie am Laufen gehalten hatten. Beim Betreten der gemütlichen Wohnküche des von Irma Karthan und ihrem Mann Bernhard übernommenen einstigen Bauernhofs der Großfamilie wird man ehrfürchtig: Hier saßen elf Kinder, Mutter, Vater und Oma am Tisch, dazu eine Vertriebenenfamilie aus Preußen, die bei ihnen wohnte. „Wir Geschwister sind dicht hintereinander geboren, mit einem Abstand von ein bis drei Jahren“, erzählt Gerold Schmidt. Alle seien zuhause auf die Welt gekommen – bis auf Gerold, der im St. Blasier Krankenhaus geboren wurde.

Der damalige Familienalltag klingt heute exotisch. Einmal in der Woche wurde in der Küche eine Blechwanne zum Baden gefüllt, darin hatten zwei bis vier Geschwisterchen Platz. Mit Eimern wurde für den nächsten Schwung Kinder heißes Wasser nachgefüllt. Der Backofen, in dem viele Brotlaibe gebacken wurden, war gleichzeitig die einzige Heizung im Haus.

„Die Kleider wurden von oben nach unten weitergereicht“, erzählt Gerold Schmidt. Genäht hatte sie die Oma, die Schneiderin war. Und eine Familie aus Stuttgart, die die Schmidts ab und zu besucht hat, hatte der Familie abgelegte Kleidung ihrer Kinder mitgebracht. „Dafür bekamen sie von uns Kartoffeln, Eier und andere Lebensmittel“, so Manfred Schmidt. Fünf Rinder, fünf Kühe, Schweine, Hasen und Hühner zählten zu dem landwirtschaftlichen Vollerwerbsbetrieb, zu dem auch ein Bierhandel über die Straße gehörte. Der Vater arbeitete teilweise noch auf dem Bau und beim Straßenbau.

Nachmittage gefüllt mit Arbeit

Für die älteren Geschwister sei es damals selbstverständlich gewesen, die kleinsten Geschwister zu wickeln, auf sie aufzupassen, den Größeren das Einmaleins beizubringen oder die Mutter anderweitig zu entlasten, die sich um Landwirtschaft und Haushalt zu kümmern hatte. Ferien habe man höchstens bei der Gotti Toni in Dillendorf gemacht. Man sei zufrieden gewesen mit den wenigen Spielsachen, die man hatte, hat sich an Geburtstagen über Kleinigkeiten als Geschenk gefreut und saß gerne zusammen. Das ist bis heute so geblieben – noch immer treffen sich die Geschwister gerne.

Bei einem Alltag wie diesem habe man viel fürs Leben gelernt, berichten die Geschwister: Verantwortung füreinander zu übernehmen, sich einer Gemeinschaft anzupassen und sich zu behaupten.

Beschwerlicher Schulweg

Den Schulweg nach Tiefenhäusern, Attlisberg oder Oberweschnegg, der im Winter beschwerlich durch den tiefen Schnee führte, ging man zu Fuß. Ein Automobil besaß die Familie sowieso nicht, der Vater hatte keinen Führerschein. Zuerst war es das Pferd, mit dem man beweglich war, dann ein Traktor.

Schon früh mussten die Kinder zuhause mithelfen. Nach der Schule waren die Nachmittage gefüllt mit Arbeit auf dem Feld oder im Stall. Kartoffeln, das Weißkraut, Rotkraut, der Salat, die Beeren von den Sträuchern und weiteren Früchten aus dem großen Gemüsegarten ernährte die Schar. „Wir waren Selbstversorger“, berichtet Irma Karthan.

Eine Mark für Fernseher Ein Fernseher sei in jenen Jahren ein unbezahlbarer Luxusgegenstand gewesen. Auch Familie Schmidt hatte zunächst nicht das Geld, sich ein so teures Gerät anzuschaffen. Später, als man sich einen Fernsehapparat leisten konnten, half das Kässchen, das daran angebracht war, das teure Gerät abzuzahlen. Jeder, der fernsehen wollte, musste zu diesem Zweck eine Mark in das Kässchen hineinwerfen.

Ein einziges Telefon, bei dem man Zahl für Zahl auf einer Wählscheibe drehen musste, habe es im Ort gegeben, und das hatten die Nachbarn. Dorthin ging man, wenn man telefonieren musste, oder man wurde geholt, wenn dort ein Anruf für die Familie hereinkam. Der einzige Zigarettenautomat der Umgebung am Hause Schmidt war eine Attraktion. Da das Wohnhaus auch die Verkaufsstelle für die Bierhandlung der Familie war, stand der Zutritt jederzeit für jedermann offen. Begrenzte Geschäftszeiten gab es nicht.