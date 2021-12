von Stefan Pichler

Der Christbaumverkauf durch die Bergwacht Höchenschwand ist im „Dorf am Himmel“ ein fester Bestandteil des Programms in der Vorweihnachtszeit. Den Erlös verwendet die Ortsgruppe für notwendige Anschaffungen und die Ausbildung. Bürgermeister Sebastian Stiegeler nutzte den Tag, um dem Vorsitzenden Manuel Dietsche zwei Paar Schneeschuhe mit Stöcken zu überreichen.

Früh am Morgen hatten die Bergwachthelfer auf dem Kirchplatz rund 70 Nordmanntannen in unterschiedlichen Größen aufgestellt. Um 9 Uhr begann der Verkauf. „Wir beziehen unsere Bäume von einem Biobetrieb in Albstadt-Burgfelden“, sagte Dietsche. Wie in jedem Jahr bot die Bergwacht ihren Kunden an, die gekauften Bäume nach Hause zu transportieren. Nach einer Stunde war die Hälfte der Bäume verkauft. Dietsche zog ein positives Fazit. „Da wir in diesem Jahr wegen Corona unseren Getränke- und Speiseverkauf nicht anbieten konnten und wir auch lange Zeit nicht wussten, ob wir den Christbaumverkauf überhaupt durchführen können und deshalb sehr spät geworben haben, bin ich mit dem Ergebnis eigentlich sehr zufrieden.“

Um die Mittagszeit überreichte Bürgermeister Stiegeler dem Vorsitzenden die von der Gemeinde gespendeten Schneeschuhe. Bei einer Gesprächsrunde mit der Feuerwehr und der Bergwacht sei die Situation des Rettungsdienstes im Dorf diskutiert worden, berichtete Stiegeler. Er habe erwähnt, dass die Gemeinde beabsichtige, bei entsprechender Schneeauflage die Winterattraktivität des Orts durch den Ausbau des Loipennetzes und der Winterwanderwege voranzutreiben. Dietsche habe vorgebracht, dass die Bergwacht über keine Schneeschuhe für Querfeldein-Einsätze verfüge. „Diesen Zustand wollte ich ändern“, sagte der Bürgermeister. Zuerst sei angedacht worden, der Bergwacht aus dem Bestand der Touristinformation zwei Paar Schneeschuhe zu überlassen.

Manuel Dietsche (Vorsitzender der Bergwacht Höchenschwand, links) mit Bürgermeister Sebastian Stiegeler bei der Übergabe der Schneeschuhe. | Bild: Stefan Pichler

Da diese von Gästen häufig gemietet werden, habe die Gemeinde für rund 300 Euro zwei Paar neue Schneeschuhe mit Stöcken gekauft. Seiner Meinung nach gehörten solche Schneeschuhe in jedes Rettungsfahrzeug der Bergwacht, denn die Bergwachtkameraden seien für Rettungseinsätze im Winter ausgebildet. Erst am Freitag habe ihm der Landesleiter der Bergwacht, Adrian Probst, von einem Querfeldein-Einsatz auf dem Feldberg berichtet. Probst habe die Spende der Gemeinde Höchenschwand ausdrücklich begrüßt.

Manuel Dietsche freute sich über die Schneeschuhe. Er rechne vermehrt mit Rettungseinsätzen im Tiefschnee, da das Wandern mit Schneeschuhen zu einer Trendsportart geworden sei.