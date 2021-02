von Stefan Pichler

Für die Fastnachtstage hat die Narrenzunft Tannenzäpfle Höchenschwand einen abgespeckten Fahrplan festgelegt. Höhepunkte sind der virtuelle Zunftabend am Fastnachtssamstag und der Verkauf der Fasnetzeitung.

Virtueller Zunftabend

Los ging es schon am Montag mit dem Anlegen des „Zäpfleweges“ verbunden mit verschiedenen Rätselfragen für die Besucher. Am Samstag, 13. Februar, können alle Narren ab 20.11 Uhr auf der Internetseite der Zunft auf ihrem PC oder Smartphone den virtuellen Zunftabend 2021 verfolgen. „Wir haben den Zugang verlinkt“, sagte dazu Zunftmeister Martin Hagenbucher.

Beste Unterhaltung für zu Hause verspricht die Narrenzeitung 2021. Die Tannenzäpfle haben sich wieder auf die Suche nach den lustigsten Momenten gemacht und so entstand eine dicke Zeitung mit viel Stoff zum Lachen. „Wer sie kauft, erfährt einiges darüber, wie es den Dorfbewohnern im letzten Jahr ergangen ist“, wirbt Hagenbucher für den Kauf des Blattes.

Aufgrund der Corona-Vorschriften wird in diesem Jahr die Zeitung im Rahmen der Hygieneregelungen am Fastnachtssamstag von 10 bis 19.30 Uhr und am Fastnachtssonntag von 10 bis 18 Uhr in der Zunftstube im alten Rathaus verkauft. Zusätzlich gibt es die Narrenzeitung am Samstag in Höchenschwand auch im Einkaufsparadies Schmidt, im Restaurant „Da Vinci“, bei der Post, der Kurapotheke, in der Dorfschmiede, bei der Sparkasse und im „Haus des Gastes“, sowie im Bauernmarkt in Frohnschwand.

Telefonisch kann die Zeitung unter der Nummer 07672/92 33 38 bestellt werden. Auch über den Höchenschwander Einkaufsservice können die Senioren die Zeitung bekommen. Die Fastnacht in Höchenschwand endet am Montag mit dem Beschenken der Kinder, die den „Zäpfleweg“ erkundet haben.