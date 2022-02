von Stefan Pichler

Die Hoffnungen der Narrenzunft Tannenzäpfle Höchenschwand auf eine normale Fastnacht hatten sich auch im zweiten Jahr nach Corona nicht erfüllt. So musste der Dorfzunftabend im Haus des Gastes ebenso abgesagt werden, wie der große der Fastnachtsumzug. Als Ersatz wurde am Samstag unter www.nztz.de eine virtuelle Ausgabe des 40. Dorfzunftabends ins Netz gestellt. Auch in diesem Jahr bot die Narrenzunft in dem zweistündigem Programm beste Fastnachtsunterhaltung, die für Stimmung in den Stuben sorgte. Schon in den ersten Stunden wurde das Video mehr als 400 Mal angeklickt.

Zunftmeister Martin Hagenbucher dankte den Zunftmitgliedern, den Höchenschwander Vereinen, aber auch Jung und Alt aus dem Dorf und den Nachbargemeinden für ihr Engagement beim Drehen der Beiträge. „Klickt den Film an und feiert Fastnacht“, forderte Hagenbucher auf.

Nicole Heilmeier moderiert

Das Programm wurde mit dem Narrenmarsch, gespielt von der Zäpflemusik und dem Zäpfletanz, erstmals getanzt vom Narrensamen, eröffnet. Der 40. Dorfzunftabend stand unter dem Motto „Zäpflefilmabend“. Die einzelnen Sequenzen wurden von Nicole Heilmeier humorvoll moderiert. So zeigten „Stöppke & Cheesy“ eine tänzerische Übung mit dem Gymnastikball und der Sportvereine eine Show zum Titel „Testosteron trifft 4 Kasten Bier“.

Janine Behringer und ihr Team lieferten die Ergebnisse einer Investigativrecherche wobei sie treffend Unterschiede und Gemeinsamkeiten im Dorf aufzeigten. In „Kino/Kino“ besuchten die Landfrauen einen romantischen Film und die Frauengemeinschaft zeigte die Wahl der „Miss Schneeanzug 2022“. Auch das Thema Märchen wurde aufgegriffen. So erzählten Johanna, Nicole und Tobi Aschenputtel neu. Bürgermeister Sebastian Stiegeler stellte das neue Logo des Dorfes vor und in einem Gespräch mit dem Ehrenzunftmeister Thomas Kaiser wurde der Initiator des Slogans „The Länd“ gefragt.

Auch die Zunftmitglieder verfolgten im Restaurant „Da Vinci“ die Ausstrahlung des virtuellen Dorfzunftabends. | Bild: Verein

Zwischen den einzelnen Beiträgen gab es witzige Bauernregeln, wie „Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein“. Das Programm enthielt aber auch Showelemente. Wie gewohnt zeigten EBB aus Bannholz, Tanz for Fun aus Häusern, die Zäpflefrauen und der Narrenrat zu Discomusik mitreisende Tänze.