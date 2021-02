von Cornelia Liebwein

Wenn die Seniorwirtin der „Seppelmetzgerstube“, Margarete Sohm, eine Reihe von prominenten Menschen sehen will, genügt ein Blick in ihre stattlichen Alben mit einer beeindruckenden Autogrammsammlung. Seit dem zwölften Lebensjahr hat sie diese lebenslange Sammlerleidenschaft nicht mehr losgelassen.

Dicke Bücher voll mit Autogrammen

„Stars sind für mich Menschen, die ich wegen ihrer Talente bewundere. Wenn mir jemand von ihnen gefällt, will ich ein Autogramm“, sagt Margarete Sohm. Die Welt des Showbusiness in mehreren Alben – was die 80-Jährige über Jahrzehnte an Fotos und Signaturen gesammelt hat, füllt dicke Bücher. Dicht an dicht drängen sich darin berühmte Köpfe von großen Schauspielern, Sängern, Politikern, Fußballern, auch von Päpsten. Aber auch lose Autogramme hat sie aufbewahrt.

Die Leidenshaft hält immer noch an

Noch immer kommen Unterschriften hinzu. Stolz präsentiert sie die Unterschriften von hiesigen Bürgermeistern aus dem Jahr 2015. Auf das Autogramm von Monsignore Georg Genswein warte sie noch, erzählt sie. Er habe ihr ein Autogramm versprochen, wenn er wieder in Deutschland sei. In den Luxushotels an der Alster in Hamburg, etwa dem „Atlantic“, stiegen schon immer Stars und Sternchen ab. Früher, als Margarete Sohm dort arbeitete, war sie ihnen nah. „Im ‚Atlantic‘ war ich ab 1982 für 15 Jahre beschäftigt, zunächst als Zimmermädchen, bald aber im Bereich des Schwimmbads, der Sauna, Solarium, wo ich die Prominenten eingewiesen, an sie Handtücher verteilt habe.“

Die großen Namen

Mit Michael Jackson, Anthony Quinn, Linda Evans, Larry Hagmann, Phil Collins, Sean Connery, Mario Adorf und vielen mehr kam eine große Zahl Autogramme von Weltstars zusammen. Sie traf auf Dirk Bach „so ein netter Kerl“, auf Christiane Hörbiger, Barbara Cartland, die Stiefmutter von Lady Diana, den Schriftsteller Johannes Mario Simmel, Traumschiffkapitän Heinz Weiss, Ministerpräsident Uwe Barschel, aber auch Jil Sander, Franz Beckenbauer und Thomas Gottschalk seien bei ihr zum Schwimmen gewesen.

Die Begegnungen

Auch die persönlichen Signaturen von André Heller, Götz George, Gaby Dohm, Veronica Ferres, Céline Dion, den Bundespräsidenten Rau und von Weizsäcker seien ihr ganzer Stolz. Céline Dion habe sie umarmt, aber kein Wort gesprochen. „Sie muss ihre Stimme schonen“, hat ihr der Manager anvertraut. Die Frau von Anthony Quinn lernte bei „Sohmi“, wie man sie dort liebevoll nannte, das Schwimmen.

Die Motivation

Dennoch war es auch da nicht einfach, an die begehrten Unterschriften zu kommen und es gab Stars, die keine Autogramme geben wollten, wie einst Maria Schell. Für Margarete Sohms Generation, die nach dem Zweiten Weltkrieg in einem völlig zerstörten Land aufgewachsen ist, war die Sehnsucht nach dem Glanz der weiten Welt groß. Bereits mit zwölf Jahren besuchte sie in ihrer Heimatstadt Berlin die Kinos und war ihren Idolen hautnah, die damals öffentlich Autogramme gaben.

Das erste Album bleibt auf der Strecke

1961, als es noch ein anderes Deutschland gab, machte sie sich auf in den Westen. Damals musste sie ihr erstes Autogrammbuch in Berlin zurücklassen. „Ich durfte sie wegen dem Durchqueren der DDR nicht mitnehmen.“ Vorsichtig blättert sie unterdessen die Seiten mit den aufgeklebten Fotos um. Ihr Gesicht leuchtet. Auch ein Autogramm von Udo Lindenberg findet sich im Album, das er ihr nach dem Saunieren gab. Die bunten Bilder mit den oft markanten Namenszügen sind ihr Leben. Zu fast jedem der kleinen Schätze fällt ihr eine Geschichte ein.

Anekdoten

Für Rex Guildo suchte sie dessen Ehering, der diesen verlegt hatte und fand ihn, von Eros Ramazzotti wurde sie auf die Wange geküsst, Johanna von Koczian und ihrem Mann habe sie die komplette Saunaanlage reserviert. Hocherfreut war sie, als sie erfuhr, dass Michael Jackson im Hotel weilt. Erst beim zweiten Anlauf habe es aber mit einem Autogramm geklappt. Sie wusste, ab 17.30 Uhr war für den King of Pop der gesamte Schwimmbadbereich reserviert. Als Jackson endlich vor ihr stand, sein Double winkte unterdessen von der Suite aus den Fans, saß Sohm bereits auf Kohlen, denn drei Busse warteten auf sie, die sie und die anderen Kollegen zu einem Ausflugsziel bringen sollten. „Ich war die Einzige, die von Jackson persönlich ein Autogramm erhielt, bestätigte mir dessen Manager damals“, verrät sie.

Viele Erinnerungen

Entsetzt über die Ermordung von US-Präsident John F. Kennedy in Dallas, schrieb sie dessen Ehefrau Jackie nach dem Attentat 1963 über den Teich einen Kondolenzbrief und erhielt nach drei Monaten ein Dankschreiben. Für Margarete Sohm wird es niemals infrage kommen, ihre Schätze zu verkaufen, denn da hingen zu viel Erinnerungen dran, versichert sie, während sie diese an einem gut gesicherten Ort wieder verschließt.