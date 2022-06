von Stefan Pichler

Mit einem neuen Format will die Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern ihren Heimatabenden neues Leben einhauchen. Der Einladung zur ersten Kul-Tour waren rund 80 Kur- und Feriengäste und viele Einheimische gefolgt. Der Höchenschwander Einungsmeister Max Kefer berichtete auf dem Spaziergang in und um Höchenschwand Details über die Geschichte des Schwarzwaldes, des Hauensteiner Lands und der Entwicklung Höchenschwands.

„Der Erfolg unserer regelmäßigen Heimatabende hatte mit den Jahren nachgelassen. Wir haben deshalb überlegt, wie wir diese Veranstaltungen auffrischen könnten – so wurde die Kul-Tour geboren“, sagte der Vorsitzende der Trachtentanzgruppe, Bernd Vogelbacher. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet der Einungsmeister Max Kefer.

An sechs Stationen in den Wäldern rund um das Natursportzentrum sowie vor der Kirche St. Michael, dem Gemeindesaal und dem Kurhausplatz erzählte Kefer von der Besiedelung des Schwarzwaldes, von der harten Arbeit der Rodungsbauern, vom Wirken der Wandermönche Trudpert, Fridolin und Gallus, von den Hintergründen zur Gründung der Klöster und der Grafschaft Hauenstein, einer politisch-geografischen Verwaltungseinheit im Südschwarzwald zu Zeiten der Herrschaft des Hauses Habsburg über Vorderösterreich. „Eine Besonderheit der Grafschaft war die frühe Entwicklung einer weitgehend demokratischen Selbstverwaltung über die sogenannten Einungen mit dem Redmann an der Spitze, innerhalb der Staatshoheit der Habsburger“, wusste Kefer. Diese Selbstbestimmung sei immer stärker eingeschränkt worden, was zu den Salpeterer-Unruhen führte.

Die Teilnehmer erfuhren vom Einungsmeister auch etwas über die Entwicklung des Kurorts, wie die Gründung einer Strohhutfabrik, die 1866 in den Gebäuden der heutigen Rehaklinik „Sonnenhof“ untergebracht war und nach dem Ende des Ersten Weltkrieges schließen musste. „In Spitzenzeiten waren hier 500 Angestellte beschäftigt“, sagte Kefer. Der Einungsmeister wusste viele geschichtliche Details zum Bau der Höchenschwander Kirche 1893 und der Entwicklung des 1440 erstmals erwähnten „Tafernhofes zum Ochsen“.

Aufgelockert wurden Kefers Erzählungen durch Beiträge der Trachtentanzgruppe sowie einen Sägewettbewerb, den Auftritt der „Kräuterwieble“ Sabine Thoma und Susanne Schachner sowie Tanzeinlagen der Kinder- und Erwachsenentanzgruppen. Viele Teilnehmer waren angetan von dem neuen Format und dem Geschichtswissen.