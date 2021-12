von Stefan Pichler

Seit 1903 betreibt die Höchenschwander Familie Kirner eine Schmiede, zusätzlich übernahm sie die Betreuung der Pumpen und Rohrleitungen für die Wasserversorgung der Gemeinde. Meinrad Kirner, der 1973 in dritter Generation diese beiden Aufgaben übernahm, gab im Jahr 2018 den Betrieb altershalber auf, aber auch weil er keinen geeigneten Nachfolger fand.

Er verkaufte seine Werkhalle im Höchenschwander Industriegebiet an ein junges Startup-Unternehmen für Tinyhäuser. Zur Erinnerung an den ursprünglichen Standort der Schmiede im Hebelweg in Höchenschwand zeigt Kirner dort seit einiger Zeit typisches Schmiedewerkzeug wie Amboss, Zangen und Hämmer sowie einige Exponate seiner Schmiedearbeiten der vergangenen Jahrzehnte.

Der ehemalige Höchenschwander Schmiedemeister Meinrad Kirner mit den Exponaten einer Ausstellung am ursprünglichen Standort der Schmiede im Hebelweg in Höchenschwand. | Bild: Stefan Pichler

Die Schmiede ist im Jahr 1903 von seinem Großvater Matthäus Kirner in zentraler Lage im Dorf gegründet worden, berichtet der Schmied. Die Aufgaben der damaligen Zeit seien das Beschlagen von Pferde und Ochsen, das Schneiden von Klauen und das Anbringen von Eisenbeschlägen an den in der Land- und Forstwirtschaft verwendeten Holzwagen gewesen. Schon damals habe die Gemeinde dem Großvater zusätzlich die Überwachung der Wasserversorgung von Höchenschwand übertragen, erinnert sich Meinrad Kirner an die breitgefächerten Tätigkeiten seines Großvaters.

Auch 35 Jahre später, als sein Vater Bernhard den Huf- und Meisterbetrieb übernommen und bis 1973 geführt hat, habe sich daran nicht viel geändert. Auch er selbst habe die Aufgaben eines Wassermeisters ausgeübt. Hier sei 1971 die Betreuung der Wasserversorgung für Tiefenhäusern und 1974 für die Gemeinde Amrigschwand dazu gekommen.

Er selbst habe schon als Kind die Schmiede kennengelernt und von 1960 bis 1963 bei seinem Vater das Schmiedehandwerk erlernt. In diese Zeit sei als größter Auftrag der Bau der evangelischen Kirche in Höchenschwand gefallen. Um berufliche Erfahrungen zu sammeln, habe er nach der Lehre einige Jahre bei großen Schmiedefirmen in Hamburg, Stuttgart, Bremen und Köln gearbeitet, danach erfolgreich die Meisterschule in Stuttgart besucht, die Schweißtechnik erlernt und zuletzt vier Semester an der Werkkunstschule in Aachen studiert.

Obwohl sein Professor von seiner künstlerischen Begabung und seinen Schmiedearbeiten begeistert war und gemeint habe, „Dir steht die ganze Welt offen“, sei er 1973 dem Ruf des damaligen Bürgermeisters von Höchenschwand, Alfons Huber, gefolgt und habe wie sein Vater und Großvater die Aufgaben des Wassermeisters in der Gemeinde übernommen. Diese zeit- und arbeitsintensive Arbeit habe er bis zur Übertragung dieser Tätigkeit durch die Gemeinde an den Zweckverband Gruppenwasserversorgung 2015 ausgeübt. 1973 habe er auch die Schmiede von seinem Vater übernommen.

Ein großer Arbeitgeber sei in den Anfangsjahren die Firma Porten in Höchenschwand gewesen. Besonders seine Fertigkeiten als Kunstschmied hätten maßgeblich zum Erfolg der Höchenschwander Schmiede unter seiner Leitung beigetragen. Beispielhaft nannte Kirner hier Schmiedearbeiten für Reklameschilder an Hotels und Gaststätten, das Höchenschwander Wappen am alten Rathaus, Raumteiler im Gebäude der Hauptverwaltung von Thyssen Krupp, sowie unzählige Aufträge für begüterte Villenbesitzer am Zürich See in der Schweiz.

Mit den Jahren wuchs der Betrieb, Mitarbeiter wurden eingestellt und die Produktion nach dem Bau einer Halle im Industriegebiet Höchenschwand im Jahr 1982 dorthin verlegt. Heute werden dort Tinyhäuser produziert, sagt Meinrad Kirner.