von Stefan Pichler

Bei der derzeitigen Inversionswetterlage deutet nichts auf die bevorstehenden Wintermonate hin. In Höchenschwand lacht seit mehreren Tagen die Sonne über viele Stunden von einem wolkenlosen, blauen Himmel. Viele Tagestouristen aus den Nebelregionen rund um Waldshut und aus der benachbarten Schweiz unternehmen täglich Ausflüge ins „Dorf am Himmel“ und genießen bei einem Spaziergang die wärmende Sonne. Die Aktivitäten der Mitarbeiter des Bauhofs der Gemeinde Höchenschwand zeigen aber, dass der Winter nicht mehr weit ist. Schon seit mehreren Wochen bereiten sie sich auf ihre Einsätze bei Schnee und Eis vor.

Start für den Winterdienst Die nächsten Monate werden anstrengend für die Höchenschwander Bauhofmitarbeiter, denn der Wintereinsatz bedeutet für sie, früh aufzustehen. „Zeitlich versetzt werden für die Schneeräumung fünf Mitarbeiter des Bauhofes eingesetzt. Das erste Fahrzeug beginnt schon um 4 Uhr morgens mit der Schneeräumung. Die sogenannten Handräumer haben um 6 Uhr Dienstbeginn. Sie werden die Zugänge zur Kindertagesstätte und zur Schule, aber auch die Treppe zur Kirche freizuschaufeln“, gibt der Leiter des Bauhofs, Dominik Kaiser, Einblicke in die Abläufe beim Bauhof.

In der sogenannten Phase eins waren sie in den vergangenen drei Wochen damit beschäftigt, die Straßen im Kernort Höchenschwand und in den Ortsteilen mit sogenannten Schneezielern zu markieren. „Das erleichtert das Erkennen der Straßenverläufe beim Einsatz mit den großen Räumfahrzeugen“, sagte der Leiter des Bauhofs, Dominik Kaiser. Hunderte von Pfählen mussten dafür eingeschlagen werden. Ärgerlich für die Bauhofmitarbeiter ist aber, dass beinahe täglich Pfähle herausgerissen oder abgebrochen werden. „Wir müssen diese Pfähle anspitzen und neu einschlagen oder teilweise ganz ersetzen. Diese zusätzlichen Arbeiten binden Kräfte des Bauhofs und bedeuten unnötige Ausgaben für den Gemeindehaushalt“, ärgert sich Dominik Kaiser. Auch Bürgermeister Sebastian Stiegeler hat dieses unsinnige Verhalten im Mitteilungsblatt der Gemeinde kritisiert.

Die Geräte

Zu den vorbereitenden Arbeiten gehört auch das Montieren der Salzstreuer und Fräsen am Unimog und an den beiden Kommunalfahrzeugen. Auch werden die Schneepflüge bereitgehalten. „Wir können beim Freihalten der Straßen im Wechsel die Pflüge oder die Fräsen einsetzen“, erklärt der Bauhofleiter. Abgeschlossen ist die Beschilderung der Loipen, auch der Skilift ist betriebsbereit. Im Winterdienst unterstützen wie im vergangenen Jahr wieder drei Dienstleister in den Ortsteilen.

Seit der vergangenen Woche gehört ein großer Traktor mit Anbaugeräten zum Fuhrpark der Gemeinde. Diese Investition wurde über den Ausgleichsstock des Regierungspräsidiums Freiburg gefördert. Dominik Kaiser nennt einige Beispiele für den Einsatz des neuen Fahrzeugs. So könne über eine Astschere das Lichtraumprofil an den Feld- und Wirtschaftswegen freigeschnitten werden.

Ein Frontlader wird zum Heben und Senken eingesetzt. Nun können über einen am Traktor montierten Arbeitskorb Arbeiten in der Höhe, etwa zur Reparatur der Straßenbeleuchtung ausgeführt werden. „Wir setzen den Traktor auch im Winterdienst ein“, erläuterte der Bauhofchef. So werden die Splittkisten für die Gehwegstreuung oder das Material für den Bau der Schneezäune damit transportiert. Der Traktor kann aber auch über einen an der Anbauplatte angebrachten Schneepflug für die Räumung eingesetzt werden.