von Stefan Pichler

Durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie konnte der turnusmäßig für 2021 geplante elfte Strohskulpturenwettbewerb in Höchenschwand nicht stattfinden. In diesem Zusammenhang sollte der Wettbewerb im Herbst dieses Jahres nachgeholt werden. Nach einem Gespräch mit den Höchenschwander Vereinen wurde nun aber anders entschieden und der Wettbewerb soll erst 2023 veranstaltet werden.

Hintergrund war ein Gespräch der Höchenschwander Vereine im März, in dem geklärt werden sollte, ob es vor dem Hintergrund der immer noch unklaren Corona-Lage Sinn habe, den Wettbewerb in diesem Jahr zu planen und wie viele Vereine sich daran beteiligen würden. Es sei ein langer Abend geworden, letztlich seien die Vereine der Meinung gewesen, dass es in der derzeitigen Situation schwierig sei, sagt Jessica Baumgartner von der Touristinfo Höchenschwand. Für die Vereine seien die Einnahmen über den Verkauf der Speisen, Getränke und Kuchen an den Wochenenden ein wichtiger Faktor gewesen, bei den derzeitigen Unwägbarkeiten hätten sich die Vereine aber für eine abermalige Verschiebung in das nächste Jahr ausgesprochen.

Ein weiterer Grund war, dass der Wettbewerb bisher immer in den ungeraden Jahren stattfand. Bei einer Änderung des gewohnten Rhythmus ‚würden zukünftige Vereinsplanungen durcheinander geraden. Auch hätten die Vereine vorgebracht, dass nach der langen Corona-Pause der Vereinszweck Vorrang habe. So sahen etwa die Musikvereine die intensive Probenarbeit als wichtiger an. Da eine Teilnahme am Strohskulpturenwettbewerb sehr zeitaufwendig sei, hätte sich die Mehrzahl der Vereine dafür ausgesprochen, den Wettbewerb zu verschieben.