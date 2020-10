von Stefan Pichler

Durch die Beschränkungen der Corona-Pandemie ist das Vereinsleben in Höchenschwand weitgehend lahmgelegt worden. Lediglich die beiden Musikvereine des Ortes und der Sportverein haben kürzlich in modifizierter Form die Probenarbeit und den Trainingsbetrieb wieder aufgenommen. Der Vereinssprecher und Vorsitzende der Trachtentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern, Bernd Vogelbacher, erklärt die Situation.

Durch Corona habe es einen weitgehenden Stillstand in der Vereinsarbeit in Höchenschwand gegeben. Er wisse aber, dass seit Kurzem die beiden Musikvereine wieder proben. Um die Hygienevorschriften einzuhalten, probe die mitgliederstarke Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern in Kleingruppen in der Attlisberger Halle. Die Trachtenkapelle Höchenschwand habe die Probe wiederum in den Kursaal verlegt. Auch der Sportverein trainiere seit Kurzem wieder.

In der Trachentanzgruppe Amrigschwand-Tiefenhäusern, deren Vorsitzender er sei, habe der Vorstand zum Beginn der Corona-Pandemie beschlossen, das Tanztraining zunächst einzustellen. „Es ist einfach schwierig, mit Masken und einem Abstand von 1,5 Meter zu tanzen“, erklärte Vogelbacher. Der Trachtenverband BW habe kürzlich empfohlen, die Proben mit maximal 20 Personen wieder aufzunehmen, dabei dürften allerdings die Tanzpartner nicht gewechselt werden. „Bei unseren Tänzen können wir das nicht umsetzen“, sagte Vogelbacher.

Trainer gehen auf Nummer sicher

Im Vorstand sei auch überlegt worden, zumindest mit den Kindern wieder zu tanzen. Dies hätten aber die Trainer wegen des Risikos einer Ansteckung abgelehnt. „Für uns gilt, solange die Ansteckungsgefahr so groß ist, werden wir, mindestens bis zum Jahresende, zu Hause bleiben“, bekräftigte Vogelbacher.

Maßnahmen angemessen und nötig

Er halte die von der Regierung angeordneten Hygiene- und Schutzmaßnahmen für angemessen und auch nötig. Die aktuellen Zahlen zeigten, dass ein weiteres Ansteigen der Infektionszahlen und Todesfälle nur gebremst werden könne, wenn sich jeder zusammenreißt und die Empfehlungen zu Abstand, Maske und Händewaschen auch berücksichtigt. Er könne nur den Kopf schütteln, wenn er im Fernsehen Bilder sehe, wie junge Leute in großer Zahl dicht zusammenstünden und feierten. Das sei hochgradig leichtsinnig und unvernünftig. Er hoffe, dass bald ein Impfstoff zur Verfügung stehe, damit das Vereinsleben in Höchenschwand wieder ungehindert und gefahrlos aufgenommen werden kann.