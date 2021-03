von Stefan Pichler

Seit drei Jahren ist der 24-jährige Max Kefer Einungsmeister der Einung Höchenschwand der ehemaligen Grafschft Hauenstein. Seither arbeitet Kefer engagiert an den Zielen des Vereins zur Förderung und Erhaltung der historischen Einungsmeisterversammlung der Grafschaft Hauenstein mit. Trotz seiner Jugend ist er ein anerkannter Gesprächspartner im Kreis der deutlich älteren sieben Einungsmeister. Aber wie können er und der Verein in diesen Zeiten wirken, wenn seit einem Jahr kaum eine Veranstaltung stattfinden kann?

Max Kefer (24) ist seit 2018 Einungsmeister der Einung Höchenschwand. | Bild: Stefan Pichler

Die acht Einungsmeister und der Redmann Gerhard Neugebauer arbeiten daran, die Geschichte der Grafschaft Hauenstein in Erinnerung zu halten, die zur Zeit der Herrschaft der Habsburger über Vorderösterreich als politisch-geografische Verwaltungseinheit im Südschwarzwald bestand. Eine Besonderheit sei die frühe Entwicklung einer Art demokratischen Selbstbestimmung über die sogenannten Einungen gewesen, sagt Kefer. Diese sei aber im Verlauf der Jahrhunderte immer stärker eingeschränkt worden und habe letztlich zu den Salpeterunruhen im 18. Jahrhundert geführt.

Die Grafschaft Hauenstein Zur ehemaligen Grafschaft Hauenstein gehörten die Einungen Görwihl, Rickenbach, Murg, Hochsal, Wolpadingen, Höchenschwand, Birndorf und Dogern. Im „Hirschen“ in Dogern haben die Vereinsmitglieder ein Museum eingerichtet. Die Hauptversammlung findet immer am „Jörgeletag“ (St. Georgstag, 23. April) statt. Unterstützt wird die Arbeit der zurzeit 156 Mitglieder durch einen Förderverein. Weitere Informationen finden Sie hier

Seinen Einsatz im und für den Förderverein hat Kefer noch nie bereut. Auch wenn seit so vielen Monaten kaum ein Projekt möglich ist, erinnerte er sich doch an gut besuchte Vorträge in Höchenschwand, Dogern, St. Blasien oder vor einer Studentenburschenschaft in Freiburg, die er als Einungsmeister gehalten habe. „Ich lege bei diesen Vorträgen keinen großen Wert auf trockene Zahlen. Sie werden schnell wieder vergessen. Ich versuche, historische Begebenheiten mit dem jeweiligen Ort zu verknüpfen. Dies bleibt bei den Zuhörern besser in Erinnerung“, sagt Kefer.

Ihm gefallen auch die Projekte des Fördervereines, durch die an die Geschichte der Grafschaft erinnert werden soll. So werde schon seit einiger Zeit an der Herstellung von Fassadenbildern gearbeitet, die in den acht Einungen angebracht werden sollen. Im Mittelpunkt dieser Bilder steht die „Hauensteiner Tanne und die acht Eichhörnchen“ die seit dem 13. Jahrhundert im Hauensteiner Wappen, aber auch in vielen Ortswappen enthalten sind.

Bisher sind solche Bilder in Rickenbach, Görwihl, Dogern und Dachsberg-Wolpadingen zu sehen. Weitere sollen in nächster Zeit in Birndorf, Murg und auch in seiner Heimatgemeinde Höchenschwand folgen. Gezeigt werden sie an historischen Gebäude oder Plätzen. „Nach einem Standort in Höchenschwand wird zurzeit noch gesucht“, sagt der Einungsmeister. Und an der Johanneskapelle in Tiefenhäusern will der Verein eine Infotafel anbringen, mit der über die Besonderheiten des Ortes als ehemalige Hinrichtungsstätte der Einung Höchenschwand informiert werden soll.

Auch seine Pflanzaktion will der Förderverein fortsetzen. Bisher haben die Vereinsmitglieder in Albbruck und Dogern Waldstücke aufgeforstet. „Stürme, Trockenheit und die Käferproblematik haben in unserer Region schwere Schäden angerichtet. Da die Tanne als Sinnbild im Wappen der Grafschaft enthalten ist, fühlen wir uns verpflichtet, hier tätig zu werden“, sagte Max Kefer. Nun sollen in Zusammenarbeit mit dem Kreisforstamt weitere Flächen in Dachsberg oder Höchenschwand aufgeforstet werden, kündigt er an.

Das auf dieses Jahr fallende Jubiläum zur Gründung der Grafschaft Hauenstein vor 650 Jahren kann zu Kefers Bedauern nicht gebührend gefeiert werden – die Coronavirus-Krise habe einen Strich durch die Rechnung gemacht. Geplant waren neben dem Festakt eine Wanderausstellung, zwei Theateraufführungen und Vortragsreihen zur Geschichte der Grafschaft, berichtet der Einungsmeister.