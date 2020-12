von Stefan Pichler

Seit der Amtsübernahme von Bürgermeister Sebastian Stiegeler besteht für die Bürger die Möglichkeit, zu Beginn jeder öffentlichen Gemeinderatssitzung, Fragen zu stellen. Der Vorsitzende der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Höchenschwanderberg, Altbürgermeister und Ehrenbürger Werner Rautenberg, nutzte dies, um die Ablehnung eines Antrages der FBG zur Übernahme der Wegeunterhaltung durch die Gemeinde zu kritisieren. Der Beschluss war vom Gemeinderat in einer nicht öffentlichen Sitzung gefasst worden. Dies sei nach § 35 der Gemeindeordnung sogar rechtswidrig, so die Auffassung des ehemaligen Bürgermeisters.

Der bisherige ehrenamtliche Wegewart der FBG, Harald Riesterer, wird zum Ende des Jahres sein Amt aufgeben. Rautenberg hatte aus diesem Grund am 19. Oktober 2020 einen schriftlichen Antrag zur Übernahme der Wegeunterhaltung durch die Gemeinde gestellt. Er begründete dies unter anderem damit, dass ein Großteil des Waldwegenetzes in Höchenschwand zunehmend touristisch und zur Freizeitgestaltung genutzt werde.

Aufgabe sei finanziell nicht mehr zu leisten

Auch finanziell könne die FBG diese Aufgabe nicht mehr leisten. Die Unterhaltung der Waldwege sei bisher aus den Gebühren des Holzverkaufes und einem Anteil an der Jagdpacht finanziert worden. Aufgrund der Borkenkäferkatastrophe würde die FBG aber auf Jahre keine Gebühren mehr aus dem Holzverkauf einnehmen. Rautenberg verwies auf das bisherige gute Verhältnis zur Gemeinde, die enormen Vermögensverluste der Waldbesitzer durch den Borkenkäfer und den schlechten Zustand der Waldwege durch den permanenten Einsatz der Vollernter.

Auch führte er einen Beschluss des Gemeinderates vom Februar 2019 auf. Damals hatte das Gremium beschlossen, dass die Gemeinde nach der Wald-Flurbereinigung alle „gemeinschaftlichen Anlagen“, also vor allem die Waldwege, übernehmen wird. Dies sei sogar eine Voraussetzung zur Durchführung dieses Verfahrens gewesen, erinnerte Rautenberg. Dass nun der Gemeinderat einen solchen Beschluss fasse, ohne der FBG, die die Waldbesitzer der Gemeinde vertrete, die Möglichkeit einer Anhörung einzuräumen, verletze fundamentale Bürgerrechte, kritisierte Rautenberg. Er forderte eine Neuberatung in einer öffentlichen Sitzung und die Möglichkeit einer Anhörung.

Entschuldigung für möglichen Formfehler

Sebastian Stiegeler entschuldigte sich in der Sitzung für einen möglichen Formfehler. Er verwies darauf, dass er der Meinung sei, dass die Gemeinde zum jetzigen Zeitpunkt nicht die Verantwortung für die Wegeunterhaltung übernehmen könne.

Der Anspruch der Waldwegebesitzer an die Qualität der Unterhaltungsarbeiten durch die Gemeinde sei ungleich höher, als an einen ehrenamtlichen Beauftragten der FBG. Ihm sei natürlich klar, dass nach der Flurneuordnung die Verantwortung über das Wegenetz an die Gemeinde übergehe. Stiegeler verwies auch auf sein Antwortschreiben an die FBG, worin er die Möglichkeit eines persönliches Gespräches angeboten habe, um gemeinsam eine Lösung zu finden. Das Gemeindeoberhaupt befürwortete letztlich den Antrag von Rautenberg über dieses Thema in einer öffentlichen Sitzung neu zu beraten. Stiegeler will die Waldbesitzer dazu einladen und anhören.