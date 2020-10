von Stefan Pichler

Bauland für Einheimische ist im Höchenschwander Ortsteil Strittberg knapp, dringend werden neue Flächen gesucht. Gemeindeeigene Grundstücke stehen für den Wohnungsbau nicht zur Verfügung, einzelne Baulücken, die sich im Privatbesitz befinden, sind für Eigenbedarf reserviert. Die Gemeinde will aber einheimische Bauwillige unterstützen und hat eine Änderung des Bebauungsplans „Strittberg Mitte“ im beschleunigten Verfahren auf den Weg gebracht.

Die Erweiterung des Bebauungsplans schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für drei Baugrundstücke. „Wir wollen damit die Abwanderung junger, einheimischer Bauinteressenten verhindern. Die geplante Bebauung für junge Familien trägt auch zur Stabilität der Bevölkerungsstruktur in der Gemeinde Höchenschwand bei“, sagte Bürgermeister Sebastian Stiegeler in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Er präsentierte in der Sitzung die eingegangenen Stellungnahmen aus der Offenlage und Behördenbeteiligung: Anmerkungen gab es für den Bereich Abwasser/Wasserrecht, da bei der Aufstellung des Bebauungsplans keine Retentionsmaßnahmen festgelegt wurden. Hierzu wurde aus fachtechnischer Sicht festgestellt, dass die mittelbare oder unmittelbare Einleitung des gesammelt abfließenden Niederschlagswassers in ein Gewässer wegen der negativen Einflüsse wie Hochwasser, hydraulischer Stress, Erosion, Verdunstung und Verlust an Grundwasserbildung nur in begründeten Fällen und dann im Zusammenhang mit Retentionsmaßnahmen vertretbar sei. Dies gelte gleichermaßen für das Niederschlagswasser aus privaten Baugrundstücken und aus den öffentlichen Erschließungsfällen. „Wir haben dies zur Kenntnis genommen“, sagte Stiegeler.

Zustimmung

Versickerungen über bewachsene Flächen funktionierten idealerweise nur über horizontale Ebenen. Solche Lösungen seien sicher auch in einem geneigten Gelände, wie in Strittberg, möglich, das dazu allerdings terrassiert werden müsste. Die nötigen Arbeiten seien je nach Gefälle mit großem oder sehr großem Aufwand verbunden. Die Aussage der Fachbehörde, dass diese Neigung die Anlage von vorschriftsmäßigen Versickerungen nicht nennenswert beeinflusse, sei deshalb nicht nachvollziehbar, trug der Bürgermeister die Meinung des Planers vor. Der Gemeinderat stimmte dem Ergebnis der Abwägung zu den eingegangenen Stellungnahmen aus der Offenlage zu und billigte die dazugehörige Satzung.