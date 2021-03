von Stefan Pichler

Die Rahmenbedingungen in der Kindertagesstätte will die Gemeinde weiter verbessern. Dafür kann sie jetzt CO 2 -Messgeräte einsetzen – die Kosten übernahm ein Unternehmen aus der Region. Auf die Weise wolle man die Corona-Pandemie weiter eindämmen, hieß es.

Bonndorf Spontanes Einkaufen fehlt den Kunden in Bonndorf Das könnte Sie auch interessieren

„Nach wie vor steigen die Zahlen der Corona-Infektionen von Kindern und Jugendlichen. Die optimale Überwachung der Luftqualität in den Gruppenzimmern der Kindertagesstätte ist deshalb notwendig und für unser Team eine große Herausforderung“, sagt die Leiterin der Kindertagesstätte Höchenschwand, Carmen Schäuble. Im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen halten sich die Kinder über mehrere Stunden in geschlossenen Räumen auf. „Die CO 2 -Messung ist ein gutes Hilfsmittel zur Orientierung, wann wieder gelüftet werden muss“, sagt Carmen Schäuble.

Bonndorf Familie Blattert möchte ihre Idee der serviceorientierten Lieferkette im Müllerhandwerk mit dem Gebäudeumbau verwirklichen Das könnte Sie auch interessieren

Zahlreiche wissenschaftliche Studien hättn gezeigt, dass Aerosole ein Hauptübertragungsweg für das neuartige Coronavirus sind. Das regelmäßige Lüften könne helfen, potentiell virushaltige Aerosole aus der Raumluft zu entfernen. Dies vermindere die Ansteckungsgefahr etwa durch Corona in Innenräumen.

Grafenhausen Einblicke in Bewegungskunst: Ausstellung gibt Lernimpulse für das Leben Das könnte Sie auch interessieren

Die Überwachung der CO 2 -Werte könne zwar die Ansteckungsgefahr nicht vermeiden, ein niedriger CO 2 -Wert sei aber ein fundierter Beleg für ein gutes Lüftungsverhalten, sagt die Leiterin der Einrichtung. Ein akustisches Signal, das mittlerweile auch die Kinder kennen, erinnert daran, dass wieder gelüftet werden muss. „Die Ansteckungsgefahr für die Kinder, deren Eltern, aber auch für unser Team darf nicht unterschätzt werden. Wir wollen mit Hilfe dieser Geräte für deren größtmögliche Sicherheit sorgen“, sagt Schäuble.

In der jüngsten Gemeinderatsitzung dankte Bürgermeister Sebastian Stiegeler für die Spende der Sparkasse in Höhe von 600 Euro.