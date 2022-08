von Stefan Pichler

Ein Rückblick auf die Aktivitäten der vergangenen drei Jahre und Neuwahlen standen im Mittelpunkt der Hauptversammlung des Seniorenwerkes St. Michael mit Präses Pfarrer Ivan Hoyanic.

Bei den von Pfarrer Ivan Hoyanic geleiteten Wahlen erklärten sich die Vorsitzende Anita Tröndle, Schriftführer Stefan Pichler und die Beisitzerin Hanni Ebner bereit, das Seniorenwerk Höchenschwand weiter zu betreuen. Der bisherige Kassier Thomas Kaiser gab sein Amt auf. Die Kasse führt zukünftig Stefan Pichler, der zunächst auch die Aufgaben des Schriftführers und Pressereferenten wahrnimmt. Als Beisitzer neu gewählt wurde Gerold Schmidt. In einer Vorstandssitzung des Seniorenwerkes soll eine endgültige Festlegung für die Ämter getroffen werden.

Coronabedingt konnten die turnusmäßigen Hauptversammlungen für die Jahre 2020 und 2021 nicht abgehalten werden. Auch die Aktivitäten des Seniorenwerkes hatten in dieser Zeit gelitten. Das spiegelte auch der Bericht der Vorsitzenden Anita Tröndle wieder. Konnten im Jahr 2019 noch einige Veranstaltungen, wie beispielsweise der beliebte Seniorennachmittag mit den Landfrauen, ein närrischer Nachmittag in der Fastnachtszeit, das Grillfest in der Fehrenbach-Hütte in Segalen im Juli sowie neun Ausflugsfahrten unternommen werden, mussten in den Folgejahren viele Veranstaltungen und Fahrten abgesagt werden.

„Im Jahr 2020 konnten wir nur noch eine Ausflugsfahrt und zwei sonstige Veranstaltungen und im Jahr darauf drei Veranstaltungen und zwei Busfahrten durchführen“, zählte die Vorsitzende Anita Tröndle auf. Die regelmäßigen gemeinsamen Gottesdienste mit den Senioren in Häusern mussten aber nur im Jahre 2020 abgesagt werden.

Mit einem Blick auf die Aktivitäten des Jahres 2022 bedauerte Anita Tröndle die schwache Beteiligung an den bisherigen Ausflugsfahrten. Einige Fahrten hätten wegen geringer Beteiligung abgesagt werden müssen, so die Vorsitzende. „Falls dieser negative Trend anhält, müssen wir in der Vorstandschaft überlegen, ob die restlichen Fahrten für dieses Jahr noch angeboten werden können“, sagte Anita Tröndle über die Ausflüge.

In seinem Grußwort lobte Präses Pfarrer Ivan Hoyanic die engagierte Arbeit des Vorstandsteams für die Höchenschwander Senioren und wünschte für die weitere Arbeit eine glückliche Hand.