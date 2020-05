von Stefan Pichler

Im Rahmen der Aktion „Kita to go – ein bisschen Kita für zu Hause“ haben kürzlich die Erzieherinnen der Kindertagesstätte Höchenschwand ihre Schützlinge dazu angeregt, zu Hause ein Windspiel zu basteln. Dafür sollte zunächst ein gebogener Zweig oder eine Astgabel, auf jeden Fall ein natürliches Material, als Grundgestell für das Windspiel gesucht werden.

Erzieherin Carmen Schäuble beim Aufhängen eines Windspiels in Strittberg. | Bild: Kindertagesstätte

„Damit wollten wir erreichen, dass sich die Kinder mit ihren Eltern an der frischen Luft bewegen und gleichzeitig ihre Sinne für die Natur schärfen“, sagte Carmen Schäuble vom Leitungsteam der Kindertagesstätte Höchenschwand.

An dem Zweig sollten bunte Papierstreifen oder Stoffbänder befestigt werden, wobei die Kinder ihren Vorstellungen freien Lauf lassen konnten. Das in der Vorwoche geübte Binden konnte mit der Bastelarbeit gefestigt werden. Die Erzieherinnen haben die Windspiele eingesammelt und in den Wohnorten der Kinder aufgehängt. Seither flattern bunte Bänder an Bäumen in den Ortsteilen auf dem Höchenschwanderberg.

Ein besonderes Erlebnis ist es nun für die Kinder, mit ihren Eltern nach dem eigenen Windspiel im jeweiligen Wohnort zu suchen. Aber auch die übrigen Bewohner der Gemeinde können sich in den nächsten Wochen an den bunten Bastelarbeiten erfreuen. So laden die Erzieherinnen dazu ein, bei einem ausgedehnten Spaziergang durch alle Ortsteile die vielen unterschiedlichen Windspiele der Kinder zu entdecken. Aber auch wer nicht mehr so gut zu Fuß ist, findet bestimmt ein in der Nähe aufgehängtes Windspiel. In einigen Wochen, wenn die Stoffe der Basteleien ausgebleicht sind und das Wetter den Windspielen zugesetzt hat, werden sie vom Kita-Team wieder abgeräumt.