von Stefan Pichler

Weiß der Gemeinderat von einem Grundstücksangebot für einen Mobilfunkmast? Diese Frage stellte Werner Pfeifer aus Tiefenhäusern Bürgermeister Sebastian Stiegeler in der Bürgerfrageviertelstunde im Rahmen der Gemeinderatssitzung am Montag. Er wollte wissen, ob Stiegeler das Gremium darüber informiert habe, dass er vor einiger Zeit im Zusammenhang mit der Suche nach einem alternativen Standort für den Bau eines Mobilfunkmastens ein Angebot gemacht habe. Er besitze in Tiefenhäusern mehrere Grundstücke, die als Standort für eines Mobilfunkmastes infrage kämen, sagte Pfeifer, und er würde sie auch zur Verfügung stellen.

Die Flächen würden den Interessen der Bürgerinitiative entgegenkommen, da sie rund 400 Meter von dem ursprünglich geplanten Standort des Mobilfunkmasten entfernt liegen.

Das sagt der Bürgermeister

Sebastian Stiegeler konnte in seiner Erwiderung nicht eindeutig klären, ob er den Gemeinderat informiert hatte, dafür müsse er zuerst die Protokolle der vergangenen Sitzungen nachlesen. Stiegeler stellte aber klar, dass die Gemeinde alle Bewohner von Tiefenhäusern, die funk-technische Bedenken hätten, unterstütze. Deshalb habe Höchenschwand vor über einem Jahr den Bauantrag des Mobilfunknetzbetreibers Telefonica negativ beschieden und beim Landratsamt die Zurückstellung des Bauantrags beantragt.

„Die Gemeinde hat kein Interesse daran, einen Standort auf Biegen und Brechen durchzudrücken.“ Dies gelte für den damaligen als auch für den jetzigen Standort. Für die Gemeinde sei allein die optimale, funktechnische Abdeckung maßgeblich, betonte Stiegeler.

Im Weiteren ging Stiegeler auf den derzeitigen Sachstand ein. Die Gemeinde habe sich bei der Suche nach einem alternativen Standort eingebracht und dem Mobilfunkbetreiber alle infrage kommenden Grundstücksbesitzer genannt.

Die Flächen seien von einem Sachverständigen des Unternehmens sowohl funk- als auch bautechnisch überprüft worden. Nach jetzigem Stand sei dabei ein anderes privates Grundstück favorisiert worden. Die Verhandlungen mit dem Eigentümer seien noch nicht abgeschlossen, insofern könne er auch noch nichts darüber sagen.

Werner Pfeifer stellte sich den Fragen der Gemeinderäte. Er habe immer einen Standort in der Nähe des Dorfes abgelehnt. Auch wisse er, dass weitere Grundstückbesitzer Flächen zur Verfügung stellten. Pfeifer: „Die Gemeinde könne ja beinahe einen Wettbewerb ausschreiben.“

Bürgermeister will Gespräch suchen

Gemeinderat Andreas Zimmermann fasste in der Sitzung ein Gespräch mit Werner Pfeifer zusammen, das er kürzlich in dieser Sache mit ihm geführt hatte. Er habe Pfeifer so verstanden, dass es ihm nicht darum gegangen sei, sein Grundstück zu favorisieren. Vielmehr wollte er der Gemeinde signalisieren, dass er ein Grundstück zur Verfügung stelle, falls die Verhandlungen mit dem anderen Grundstückseigner scheitern oder dort sonstige Probleme auftreten. Stiegeler bot an, mit Pfeifer ein Gespräch zu führen.