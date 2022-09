von Cornelia Liebwein

Wo ist nur der Schlüssel, das Portemonnaie oder gar die Scheckkarte geblieben? Ein Wiedersehen mit den verlorenen Gegenständen ist in Höchenschwand für den Besitzer unter Umständen im Fundbüro im Haus des Gastes möglich. In dem von der Gemeinde geführten und in der Touristinfo angesiedelten kleinen Fundbüro schlummert eine Sammlung, über die Magda Coelho einen genauen Überblick hat. Fundsachen im Wert von mehr als zehn Euro nimmt sie an, registriert sie, dokumentiert, ob der Finder den Fund nach der Frist von einem halben Jahr zurück möchte, und bewahrt die Dinge auf.

Auf Magda Coelhos Arbeitstisch liegen Formulare – daneben ein Handy, das sie gerade in Empfang genommen hat. Am frühen Morgen lag es im Rathaus-Briefkasten, allerdings ohne Namen des Finders.

Auf einem Formular dokumentiert sie den Eingang des Handys, den Platz für die Adresse des Finders lässt sie leer. Im Höchenschwander Fundbüro lagern die verlorenen Dinge in einem Schrank, wo sich in den Regalen das Leben der Besitzer widerspiegelt. Auf einer der Ablagen recken sich Sweatshirts, Socken, Turnschuhe, die in der angrenzenden Sporthalle liegenblieben sind. In einem Regalfach darüber liegen Brillen und Schlüssel.

Schlüssel werden oft verloren, sind aber auch die Gegenstände, die am häufigsten wieder abgeholt werden. | Bild: Daniel Reinhardt/dpa

Daneben Modeschmuck, eine Kette und Ohrringe. Sehr wertvolle Sachen werden separat im Safe aufbewahrt. Zu Magda Coelhos Erstaunen kommt es vor, dass hochwertige Sachen nicht abgeholt werden, wie es einmal bei einer abgegebenen Drohne oder bei einer Digitalkamera der Fall war. Anders ein weiblicher Feriengast, die ihre verloren gegangenen wertvollen Ohrringe zu ihrer Freude hier wiederbekommen hat.

Und immer wieder muss Magda Coelho Leute fortschicken, die verzweifelt nach etwas suchen, das nicht ins Fundbüro gebracht wurde, was ihr dann immer sehr leidtue, erzählt sie. Eine Art von Gegenständen gibt es, die sehr oft gefunden, abgegeben und dann auch abgeholt werden – und das sind Schlüssel. Seltener gebracht werden Handys und Smartphones, die würden von ihren Besitzern dann auch oft abgeholt.

Die rechtliche Situation

Rechtlich ist die Situation so: Nach einer sechsmonatigen Frist dürfen Finder den gefundenen Gegenstand behalten. Schlüssel, Handys und Smartphones dürfen allerdings nicht ausgehändigt werd, die werden aus Datenschutzgründen stattdessen vernichtet, erklärt Magda Coelho.

Rund 50 gefundene Gegenstände wurden in Höchenschwand in den vergangenen Jahren gelistet. Bei Portemonnaies, Handys, Ausweisen oder Krankenkassen- und Bankkarten versuchen die Mitarbeiterinnen der Touristinfo, die Eigentümer aktiv zu ermitteln. Beispielsweise wenn sie in Geldbörsen Ausweise, Krankenkassenkarten oder Bankkarten finden.

Ein Ratschlag

Besitzern rät Coelho, sich wiederholt im Fundbüro zu melden, auch über längere Zeiträume. Manchmal würden vermisste Dinge erst viel später auftauchen. Besitzer, die ihren vermissten Gegenstand wiedergefunden haben, würden diesen Fund dann auch beim Fundbüro melden. „Wir machen uns daraufhin eine entsprechende Notiz“. Die Aufbewahrung verlorener Gegenstände im Fundbüro ist eine kostenlose Dienstleistung. Dinge, die keiner will, werden nach der Frist entsorgt, Kleidung spende man dem DRK, erklärt Magda Coelho.