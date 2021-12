von Stefan Pichler

Das Landratsamt Waldshut hat der Gemeinde Höchenschwand für die weitere Nutzung der Halle in Attlisberg umfangreiche Auflagen zur Verbesserung des Brandschutzes gemacht. Die Entscheidung ist seit dem 15. Juni rechtsgültig. In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am Montag stand die Auftragsvergabe für den Einbau von Brandschutztüren auf der Tagesordnung.

Die Auflagen des Landratsamtes waren in einer nichtöffentlichen Sitzung durch den Gemeinderat beraten worden. Auch hatte die Gemeinde die Vereinsvertreter bei einem Gespräch vor Ort über die notwendigen Brandschutzmaßnahmen informiert. „Der Abend ist sehr aufschlussreich gewesen“, sagte Bürgermeister Sebastian Stiegeler in der Sitzung.

Die Vereine, welche die Attlisberg-Halle nutzen, hatten befürchtet, dass der finanzielle Aufwand zur Erfüllung der Vorgaben des Landratsamtes zu hoch seien und die Halle möglicherweise nicht weiter benutzt werden könnte.

Durch die Hinzuziehung eines Ingenieurs habe sich aber herausgestellt, dass für die Erfüllung der Auflagen letztlich weniger Sanierungsmaßnahmen notwendig seien, sagte Sebastian Stiegeler. So können beispielsweise die oberen Räumlichkeiten, sie werden derzeit von der Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern und dem Motorradclub als Vereinslokal genutzt, ohne den Einbau einer außenliegenden Treppe und den Einbau von Brandschutztüren weiter genutzt werden.

In der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung hatte das Gremium grundsätzlich entschieden, die Arbeiten aus haftungsrechtlichen Gründen an Fachfirmen zu vergeben und nicht, wie früher vorgesehen, die Vereine in Anspruch zu nehmen. Bereits im Januar werden Mitarbeiter des Gemeindebauhofs die Rauchmeldeanlage einbauen.

Der Gemeinderat vergab einstimmig den Auftrag für den Einbau von acht Brandschutztüren der Klasse T 30 RS für 11.973 Euro netto an die Firma Rainer Baumgartner aus Attlisberg. Die Kosten für die Instandsetzung weiterer Türen sei in dem Angebot nicht enthalten, sagte der Bürgermeister. Die Gemeindeverwaltung rechnet damit, dass bis zur nächsten Sitzung im Januar die Angebote für die Gipserarbeiten vorliegen, fügte Sebastian Stiegeler an.