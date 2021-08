von Stefan Pichler

Es ist eine große Investition in die Zukunft: Mehr als eine Million Euro hat Landwirt Oswald Tröndle ausgegeben, um in Zukunft Bio-Heumilch an seine Molkerei liefern zu können. Zu seinem Zukunftsplan gehört es auch, die Zahl der Kühe auf bis zu 250 zu erhöhen. Die Milchproduktion ist auf 1000 Meter nicht mit einem Betrieb in der Ebene vergleichbar, sagt Oswald Tröndle.

Heu in einer gefüllten Kammer der großen Halle. Eine Maschine zur Umlagerung des Heus ist links im Hintergrund zu sehen. | Bild: Stefan Pichler

Viele Gedanken haben er und seine Familie sich zur Zukunft ihres Hofes im Ortsteil Weschnegg gemacht. Schon seit 2017 hätten sie darüber nachgedacht, welchen Weg sie beschreiten sollten. Deshalb suchte er auch fachliche Unterstützung: „Wir haben uns mit einem Berater von Bioland in Verbindung gesetzt. Dort wurde uns vorgeschlagen, über die Produktion von Heumilch nachzudenken“, sagt der Landwirt weiter.

So funktioniert die Anlage In der Anlage wird das eingelagerte Heu mit warmer Luft, die sich über das Blechdach erwärmt, getrocknet, erläuterte Oswald Tröndle beim Rundgang mit seinen Besuchern. Die Luft wird dafür in großer Höhe abgesaugt und in den Heustock geblasen. Bei schlechtem Wetter wird die eigene Wärme des Heus genutzt – die Luft wird angesaugt, über einen Entfeuchter geführt und in den Heustock zurückgeblasen. Das Heu, das in der Anlage getrocknet wird, stammt nur von selbst bewirtschafteten Wiesen, sagt Tröndle. Zukaufen sei kaum möglich, denn die Wiesen, die dafür gemäht werden, müssen ebenfalls nach Bioland-Regeln bewirtschaften sein. Das ganze in der neuen Anlage getrocknete Heu benötigt er zur Fütterung der eigenen Tiere.

Da es zu der damaligen Zeit aber keine Abnehmer für Heumilch gab, die im Vergleich teurer sei und eine höhere Wertschöpfung brauche, verfolgte er den Vorschlag zunächst nicht weiter. Bewegung kam dann ein Jahr später, Ende 2018, in die Sache: Die Molkerei Schwarzwaldmilch kündigte den Bau einer Käsemanufaktur in Titisee an. Tröndle fragte formlos bei dem Freiburger Unternehmen nach, ob sein Betrieb als Lieferant erfasst werden könnte. Und tatsächlich: „Wir bekamen eine bedingte Zusage unter der Voraussetzung, dass wir Bio-Heumilch lieferten“, erinnerte er sich.

Es folgten intensive Gespräche mit verschiedenen Behörden und schließlich beschloss die Familie, die Milchproduktion auf Heumilch umzustellen. Damit war auch die Entscheidung für ein Millionenprojekt gefallen: Für rund 1,3 Millionen Euro sollte eine Heutrocknungsanlage entstehen. Begleitet wird die Investition durch eine weitere Vergrößerung: „Zusätzlich werden wir auch in naher Zukunft unseren Bestand an Kühen auf 200 bis 250 Tiere verdoppeln“, sagt Tröndle.

Das Großprojekt umzusetzen, sei schwieriger gewesen, als gedacht, berichtet Tröndle. Er habe eigentlich mit höheren Zuschüssen gerechnet. Das Land wollte aber die Anlage nur mit 20 Prozent fördern, erläutert Tröndle bei einem Besuch des CDU-Ortsverbandes. Dieser Betrag sei dann um einen „Junglandwirt-Zuschuss“ aufgestockt worden, als „wir unseren Sohn in die Produktion eingebunden haben“. Beinahe wäre der Stichtag für die Antragstellung verpasst worden, weil das Regierungspräsidium Freiburg kurzfristig weitere Unterlagen angefordert hatte, sagt der Landwirt.

Schwierigkeiten

Auch bei den Bauarbeiten lief es nicht rund. Den Auftrag hatte nach der Ausschreibung zwar ein einheimisches Bauunternehmen erhalten, das aber wiederum ein Subunternehmen aus Osteuropa beauftragte. Deren Arbeitstempo habe nicht seinen Vorstellungen entsprochen, sagt Tröndle, die Fertigstellung der Halle verzögerte sich um vier Wochen. „Eigentlich sollte das Dach bis Dezember 2020 drauf sein, aber da standen noch nicht einmal alle Binder“, erinnert sich Tröndle. Der frühe Wintereinbruch habe die Arbeiten zudem behindert. Im Mai war es dann so weit: Oswald Tröndle hat die fertige Heutrocknungsanlage mit einem Fassungsvermögen von 8000 Kubikmeter in Betrieb genommen.

Lob

Der unternehmerische Mut von Oswald Tröndle habe ihn beeindruckt, sagte CDU-Kreisvorsitzender Felix Schreiner beim Besuch. Die Familie habe viel investiert, um diesen landwirtschaftlichen Betrieb auch für die nächste Generation am Leben zu erhalten.