Nützliche Informationen rund um das Thema Waldwirtschaft hat es für die Mitglieder der Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Höchenschwanderberg bei der Mitgliederversammlung gegeben. Schwerpunktthemen waren die Schadholzsituation und die stark steigenden Holzpreise.

Der Vorsitzende der FBG, Werner Rautenberg, bezeichnete das Jahr 2020 als absolutes Katastrophenjahr. Bei der vorigen Mitgliederversammlung im Oktober sei man von 30.000 Festmetern (Fm) Schadholz auf der Gesamtfläche der FBG von 800 Hektar ausgegangen. „Diese dramatische Zahl ist noch um 10.000 Fm übertroffen worden. Das war das zehnfache des durchschnittlichen Hiebsatzes der letzten 40 Jahre“, sagte Werner Rautenberg.

Große Verluste

Rund 26.000 Festmeter seien durch die Waldgenossenschaft Südschwarzwald und 6000 Festmeter durch den Forstservice Würtenberger vermarktet worden. Rautenberg schätzte den Eigenverbrauch durch Brennholz und Selbstvermarktung auf weitere 8000 Fm. Da der Holzmarkt auf dem Boden gelegen habe, hätten große Mengen des Schadholzes für zwei Euro pro Festmeter verkauft werden müssen. Den Vermögensverlust für die Höchenschwander Waldbesitzer bezifferte er auf 2,5 bis drei Millionen Euro.

Die aktuelle Lage

Die Situation in den Wäldern stelle sich in diesem Jahr nicht besser dar, sagte der Vorsitzende weiter. Das nasse und kalte Frühjahr habe sich zwar positiv auf dem Wald ausgewirkt. Der Borkenkäfer habe aber trotzdem gewütet, sodass nun immer jüngere Bestände befallen seien. Positiv sei lediglich die Entwicklung der Holzpreise. Dies bestätigte auch Försterin Elena Kummer in ihrem Bericht.

Stefan Rehm von der Waldgenossenschaft Südschwarzwald Stühlingen berichtete über die Situation des Holzmarktes. Nach den Tiefstpreisen zu Beginn des vergangenen Jahres sei im Dezember Bewegung in den Holzmarkt gekommen. „Auf einmal wurde sogar das schwer verkäufliche Käferholz verbaut“, sagte Rehm. Die Waldgenossenschaft habe im vergangenen Jahr mit rund 500.000 Festmetern die dreifache Menge eingeschlagen und rund elf Millionen Euro erlöst.

Irrtümer

Die Annahme, dass in diesem Jahr wegen der fehlenden Frühjahrsstürme weniger Holz anfalle, habe sich als falsch erwiesen. Bereits jetzt seien schon 200.000 Festmeter eingeschlagen worden. Rehm bezeichnete die Annahme, große Mengen des eingeschlagenen Holzes werden nach China exportiert, als falsch. Lediglich zehn Prozent des gesamten Holzes wurden nach China verkauft. Der größte Teil sei in Deutschland vermarktet worden.

Die explodierenden Holzpreise habe keiner vorhersehen können, sagte Rehm. So sei beispielsweise der Preis für Fichtenstammholz von 18,50 Euro im Frühjahr auf deutlich mehr als 110 Euro je Festmeter gestiegen. „Sogar ganz frisches Käferholz bringt heute Preise zwischen 90 und 100 je Festmeter“, sagte Rehm. Holz werde wieder zu einem gefragten Rohstoff.

Das Ziel müsse sein, dass sich Forstwirtschaft wieder lohne, denn der Holzbedarf sei weltweit wieder da. Es sei auch falsch, dass in Deutschland Holz knapp sei. Die Sägewerke arbeiteten auf Hochtouren. Richtig sei aber, dass die weiterverarbeitenden Betriebe ihr Holz, das sie bisher aus dem Ausland bezogen hatten, nicht mehr bekommen. „Wir verkaufen nicht an jeden. Wir schauen darauf, dass die Firmen, die unser Holz in schweren Zeiten gekauft haben, nun auch beliefert werden“, sagte Stefan Rehm abschließend.

Vom Kreisforstamt informierten Georg Freidel über die neuen Förderrichtlinien und Markus Rothmund über die richtige Aufforstung im Zeichen des Klimawandels. In der Diskussion wurden die großen Schäden an den Waldwegen durch den Maschineneinsatz bei der Holzernte thematisiert. Försterin Elena Kummer sah es als eine gemeinsame Aufgabe aller an, darauf zu achten und die Firmen, die die beschädigte Waldwege nicht wiederherstellen, zu melden.