von Cornelia Liebwein

Der gute Kontakt zu den Kindern ist Bernhard Frommherz besonders wichtig. „Inzwischen fahren die Kinder von den Kindern mit, die ich zu Beginn meiner Zeit als Busfahrer befördert habe“, verrät er. „Früher fuhr ich ausnahmslos Schüler“, berichtet der 57-jährige Höchenschwander. „Vor 15 Jahren wurde die Linie auch für Privatpersonen geöffnet.“ Frommherz schätzt kleine Aufmerksamkeiten seiner Fahrgäste, wie zum Beispiel die einer behinderten Frau, die ihm jeden Freitag fürsorglich einen Apfel oder eine Birne mitbringt.

Höchenschwand Harmonisch gestaltete Räume sind das Ziel von Innenarchitektin Sabine Neuhaus, die für Baur Wohnfaszination in Tiefenhäusern arbeitet Das könnte Sie auch interessieren

Wenn der langjährige Busfahrer von der langen Tour spricht, meint er eine Schicht, die am frühen Morgen beginnt und am Abend erst endet: Um 6 Uhr rollt er dann mit seinem Bus vom Hof und beendet seine letzte Fahrt um 18 Uhr. Die Tour über den Dachsberg bezeichnet er dagegen als die „kürzere Tour“. Es ist Mittag, die Schüler wollen nach Hause, erzählt Bernhard Frommherz von einem der Arbeitstage. Die älteren Mädchen und Jungen haben das Smartphone im Blick, die Grundschüler plappern wild durcheinander. „Von 11 Uhr bis 15 Uhr stehe ich zu jeder Stunde hier an der Hauptschule in Höchenschwand“, sagt er. Zudem sei er der Verteiler der Personen, die mit den Bussen aus St. Blasien und Waldshut kommen.

Die Serie In unsere Serie „Was macht eigentlich“ stellen wir in der Region bekannte Menschen und ihren Beruf oder ihre Hobbys vor.

Mit dem Beförderungsführerschein, den er vor mehr als 30 Jahren gemacht hat, habe er zunächst einen Neunsitzer gefahren, jetzt seien es 30 Personen, die er mitnehmen könne und für die er die Verantwortung trage. Selbstverständlich sei es für ihn, regelmäßig den großen Ersten-Hilfe-Kurs zu absolvieren. Außerdem besucht er auch immer wieder einen speziellen Kurs, weil er auch Menschen mit Behinderungen befördert.

Schüler als Passagiere zu haben, ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. In der aktuellen Zeit kommt noch eine wichtige Pflicht dazu: die vorgegebenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie müssen umgesetzt und beachtet werden. Ihn schützt eine Wand aus Plexiglas, seine kleinen wie großen Fahrgäste müssen im Bus einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Wegen der Corona-Krise fahren auf dem Dachsberg keine Kindergartenkinder mehr im Bus mit, erklärt er, dort müssten die Eltern sie zu ihren Zielen bringen und wieder abholen. Wenn er den Kindergarten in Höchenschwand ansteuert, bringen die Erzieherinnen die Kinder in kleinen Gruppen zum Bus. Zu Beginn der Corona-Krise durfte niemand vorne einsteigen, Fahrkarten konnte man damals bei ihm keine mehr lösen. Mittlerweile haben sich die Schüler an das Tragen einer Maske gewöhnt. Sehr zur Freude von Bernhard Frommherz würden sich die jungen Fahrgäste gegenseitig darauf hinweisen, sollte einer keine Maske über der Nase haben.

„Tschüss, Bernhard“

Endhaltestelle. Die letzten Kinder steigen aus, ihre großen Ranzen schaukeln auf den Rücken. „Tschüss, Bernhard“, ruft ein Junge. Jetzt muss er den großen roten Bus wieder durchlüften, so wie zwischen jeder Fahrt oder auch an jedem Morgen und Abend. Neu sei das für ihn aber nicht, denn „das habe ich aber auch schon vor Corona gemacht“.

St. Blasien Der junge Musiker Marco Bach spielt sechs Instrumente, manchmal sogar zwei gleichzeitig Das könnte Sie auch interessieren

„Es gab eine Zeit, da musste ich nach den Fahrten meinen Bus selbst sauber halten, außen und innen reinigen.“ Er erledigte den Ölwechsel genauso wie das Kontrollieren der Bremsen. Das alles habe er sehr gerne gemacht. Inzwischen arbeiten aber zwei Reiniger im Waldshuter Betriebshof des Busunternehmens, zudem seien circa acht Mechaniker für den großen Fuhrpark verantwortlich, sagt Bernhard Frommherz, der längst nicht nur Schüler zu ihren Zielen bringt.

Seit 15 Jahren befördert er auch Erwachsene oder inzwischen auch Menschen mit Behinderungen, die er in die Caritaswerkstatt nach Gurtweil fährt und wieder von dort abholt. 25 Jahre fuhr er für das Unternehmen Günthers Reifendienst, das damals Subunternehmer der Südbadenbus GmbH war, seit fünf Jahren ist als Fahrer direkt für die SBG tätig.