von Stefan Pichler

Präses Pfarrer Ivan Hoyanic und die Vorsitzende Claire Müller haben langjährige Mitglieder des katholischen Kirchenchors St. Michael Höchenschwand geehrt und sich bei ihnen mit Präsenten bedankt. So gehört Hannelore Heinen seit 65 Jahren dem Kirchenchor an. Ihr Ehemann Alois blickt auf eine 55-jährige Zugehörigkeit zurück. Hiltrud Schmidt wurde für ihre 25-jährige und Lore Reck für ihre zehnjährige Zugehörigkeit ausgezeichnet. Pfarrer Ivan Hoyanic kündigte in der Sitzung an, die herausragende Zahl von gemeinsam 120 Jahren Chorgesang durch das Ehepaar Heinen im Rahmen eines Gottesdienstes besonders würdigen zu wollen.

Nach der Begrüßung durch Claire Müller ging die Schriftführerin Ingrid Mach in einem kurzweiligen Bericht auf das vergangene Vereinsjahr ein. Die 29 Chormitglieder hatten 45 Proben und 19 Auftritte bewältigt. So sang der Kirchenchor bei den Festgottesdiensten aller Kirchenfeste wie Drei König, Ostern, Pfingsten, Fronleichnam, Allerheiligen und Weihnachten sowie den Feierlichkeiten zum Kirchenpatrozinium in Höchenschwand.

Der Verein Der katholische Kirchenchor St. Michael besteht seit 180 Jahren und zählt damit zu den ältesten Vereinen in Höchenschwand. Im Jahr 1987 bekam dem Verein die Palestrina-Medaille, eine hohe Auszeichnung für Kirchenmusiker, verliehen. Der Chor sucht neue Mitglieder. Informationen gibt es bei Claire Müller, Telefon 07747/939 92 32.

Höhepunkte waren die Mitwirkung beim Chorsingen in der Seelsorgeeinheit St. Blasien am 7. Juli und die Gestaltung des Festgottesdienstes zum Kirchenpatrozinium St. Michael in Höchenschwand am 20. September. Die Chormitglieder gestalteten auch zusammen mit dem Gemischten Chor Amrigschwand zwei Liederabende im Kursaal. Aber auch die Geselligkeit kam bei einem Ausflug nach Luzern Ende August nicht zu kurz.

Die Dirigentin Gisela Satzer zeigte sich mit den Leistungen des Chors zufrieden. „Im letzten Jahr hatten wir viele Termine, weswegen wenig Zeit für das Üben blieb“, bilanzierte die Chorleiterin. Vor diesem Hintergrund hätten die Sänger eine ordentliche Leistung erbracht. Im Hinblick auf das Einstudieren des Programms für das neue Jahr appellierte sie an die Sängerschar, zukünftig auch private Termine zurückzustellen, wenn wichtige Chorproben anstünden. Gisela Satzer kündigte eine Neuerung bei den Liederabenden an.

Da die Konzerte im Kursaal in der Vergangenheit zumeist nicht gut besucht waren, würden zurzeit Überlegungen angestellt, zukünftig in den Kliniken zu singen. „Die heutigen Kurgäste sind nicht mehr so mobil wie früher und würden sich über diese Auftritte bestimmt freuen“, begründete Gisela Satzer diese Neuerung. Das sei eine gute Idee, meinte auch der in der Sitzung anwesende neugewählte Bürgermeister von Höchenschwand, Sebastian Stiegeler. Für die Unterstützung während des Jahres bedankte sich die Chorleiterin beim Vorstand, den beiden Notenwarten und der Organistin Franziska Rogg. Für guten Probenbesuch wurden elf Sänger geehrt. Beste war Gabi Sommer. Sie hatte alle Proben besucht und nur an zwei Konzerten gefehlt.

Einstimmig entlasteten die Mitglieder die Vorsitzende Claire Müller. Über das gleiche Ergebnis freuten sich Alois Heinen (Vertreter der Vorsitzenden), Angelika Wewer (Kassenwartin), Ingrid Mach (Schriftführerin), sowie die Beisitzer Hiltrud Schmidt, Elfriede Schwarzenhölzer und Heinz Kohlbrenner. Wie im vergangenen Jahr prüfen die Kasse Inge Fehrenbacher und Elfriede Schwarzenhölzer.