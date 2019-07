von Stefan Pichler

Kürzlich jährte sich die erste Mondlandung zum 50. Male, das Jubiläum fand große Beachtung in den Medien. Auch die Höchenschwander Grundschule behandelte mit ihren Schülern das Thema „Raumfahrt“ im Unterricht.

Zum Abschluss des Projektes führte die Schule am Dienstagabend im Kursaal ein Minimusical auf und zeigte bei einer Ausstellung Gemälde der Grundschüler zum Thema Raumfahrt. Ein besonderes Erlebnis für die Schüler war am vergangenen Montag und Dienstag der Besuch eines mobilen Planetariums im Kursaal. „Die Mondlandung vor 50 Jahren war ein herausragendes Ereignis in der Geschichte der Raumfahrt.

Amelie, Denira und Lukas (von links) präsentieren ihre Gemälde zum Thema Raumfahrt. | Bild: Stefan Pichler

Wir haben dieses Jubiläum zum Anlass genommen, dieses Ereignis im Unterricht zu thematisieren“, erzählte der Leiter der Grundschule Höchenschwand, Rektor Arno Wagner. Neben dem fachlichen Unterricht studierten die Schüler das märchenhafte Minimusical zur Mondlandung vor 50 Jahren „Mond, Mond, Mond“ ein. Im Kunstunterricht brachten die Schüler ihre Eindrücke und Erlebnisse zur Raumfahrt mit Acrylfarbe auf Leinwand.

Sehr gut kam bei den Schülern der Besuch des aufblasbaren Planetariums von Eric und Helen Mädl aus Darmstadt an. „Die Idee für diese besondere Schulstunde brachten unsere Lehrerinnen Christine Brazel und Marina Zoller von ihrem Besuch der diesjährigen Bildungsmesse „Didacta„ in Köln mit. Sie hatten auf einem Messestand ein solches mobile Planetarium kennengelernt“, erzählte dazu der Schulleiter. Arno Wagner nahm dann Kontakt zu dem Ehepaar Mädl auf, die seit einem Jahr ihr mobiles Planetarium betreiben und Schulen im ganzen Bundesgebiet besuchen.

Eric und Helen Mädl (links) begrüßen Schüler der ersten Klasse der Grundschule Höchenschwand mit ihrer Lehrerin Monika Berger am Eingang des Planetariums. | Bild: Stefan Pichler

Spannende Reise zu den Planeten

Auf die Kinder wartete im Kursaal eine informative Schulstunde in einer dunkelgrünen Kuppel, in der die Technik für das Planetarium untergebracht war. Die Kinder lernten unser Sonnensystem mit den acht großen Planeten Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun kennen.

Eric Mädl zeigte mithilfe einer digitalen 360 Grad Projektionstechnik Bilder der acht Planeten, erzählte von den unterschiedlichen Rotationsgeschwindigkeiten und der jeweiligen Oberflächentemperatur, den Entfernungen und der Schwerkraft. Ein weiteres Thema waren Erde und Mond, die Mondphasen, der Wechsel von Tag und Nacht und die vier Jahreszeiten. Zum Abschluss der Stunde erzählte Mädl noch etwas über die Konstellation der Sterne (Sternbilder), die Lage des Nordsterns und seine Bedeutung für die Navigation in der Seefahrt in früherer Zeit.

Sehr erfolgreich für die Schule verlief am Dienstagabend auch die Aufführung des 20 Minuten dauernden Minimusicals. Zur Musik aus der Dose sangen die Kinder das Themenlied „Mond, Mond, Mond, ich werde zu dir fliegen.“