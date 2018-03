Höchenschwand Wenn es im Kursaal zischt und kracht, dann machen die Experten von "Physikanten & Co" Physik erlebbar

450 Gäste kommen bei der fulminanten Physikshow von Tobias Happe und Klaus Prangenberg im Kursaal von Höchenschwand aus dem Staunen nicht mehr heraus. Es war ein Auftritt auf Einladung der Hector-Akademie Höchenschwand.

Wenn die „Physikanten & Co“ die Welt erklären, erscheinen physikalische Phänomene wie Magie: Eine Menschenkette wird zum elektrischen Leiter für ein Radio und riesige Rauch-Wirbelringe lassen selbst Harry Potters „Patronus“ blass aussehen. Die Hector-Akademie Höchenschwand hatte am Freitagabend zu einer Wissenschafts-Show mit Tobias Happe und Klaus Prangenberg eingeladen und die etwa 450 Gäste im ausverkauften Kursaal waren rundum begeistert von den verblüffenden Experimenten und der lockeren Art, mit der die beiden Experten selbst hoch komplexe naturwissenschaftliche Phänomene erklärten.

Schulleiter Arno Wagner und Lehrerin Christine Bratzel, beides Ansprechpartner der Hector-Kinderakademie in Höchenschwand, hatten von der Show gehört und sich über das Internet informiert. „Wir waren uns schnell einig, dass wir diese einmalige Physikanten-Show den Kindern der Hector-Akademie anbieten wollen, denn etwa 60 Prozent unserer Kurse befassen sich ja mit Physik und Chemie“, erklärte Christine Bratzel. Der Andrang war so groß, dass trotz der zwei Schülerveranstaltungen am Vormittag der Bedarf an Plätzen bei der Abendveranstaltung nicht gedeckt werden konnte.

Als besondere Gäste begrüßte Christine Bratzel Bürgermeister Stefan Dorfmeister mit Ehefrau Petra, vom Kultusministerium die Landeskoordinatorin der Hector-Stiftung, Petra Simmat, sowie Susanne Merz vom Regierungspräsidium Freiburg und Schulrätin Judith Maier vom Schulamt Lörrach, beide zuständig für Fragen der Hector-Kinderakademie. Seit 15 Jahren beweisen Tobias Happe und Klaus Prangenberg mit ihrer Physikanten-Show, dass die perfekte Symbiose aus Entertainment und Naturwissenschaft gelingen kann. Wenn sie die Bühne betreten, wird Physik so glamourös wie ein Abend im Varieté, so witzig wie eine Comedy-Show und so packend wie ein Fußballendspiel. In Höchenschwand ließen sie mit einem gewaltigen Knall ein Fass implodieren, experimentierten mit Knallgas, setzten eine Menschenkette unter Strom, um ein Radio zu betreiben, erzeugten riesige Rauchringe, erklärten die Gesetze der Reibung und der Fliehkraft oder zogen die Kinder mit einem „Feuertornado“ in ihren Bann. Herzlich lachen konnten die Kinder, als beide durch das Einatmen von Helium und Schwefelhexafluorid ihre Stimmen bis zur Unkenntlichkeit veränderten. Am Ende der spektakulären Physikanten-Show gab es langanhaltenden Applaus.