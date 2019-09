von Sebastian Barthmess

Station 1 – Halle Attlisberg

Die Halle Attlisberg ist für Peter Grün ein starkes Symbol: Die Gemeinde muss als Eigentümerin das Gebäude erhalten, den Vereinen eine ordentliche Bleibe bieten und auch der Bürgerschaft insgesamt für eigene Veranstaltungen zur Verfügung stellen, sagt der Bürgermeisterkandidat. „Wenn man möchte, dass die Vereine aktiv sind, muss man auch etwas dafür tun“, betont er. Das Gebäude müsse deshalb unbedingt modernisiert und sicher gemacht werden. Vernünftiges Mobiliar und eine zeitgemäße Küche seien notwendig, damit die Halle beispielsweise auch für private Veranstaltungen vermietet werden kann. Alle Nutzer will er an einen Tisch bringen, damit ein Maßnahmenkatalog und eine Prioritätenliste erstellt werden können. Für ihn bedeutet die Modernisierung der Halle Attlisberg auch eine Stärkung der südlichen Ortsteile – auch im Bezug auf den Tourismus.

Station 2 – Rathaus

„Wichtig ist mir, ein offenes Rathaus zu führen“, sagt Peter Grün. Bürger, Gewerbetreibende und auch Gäste sollen kurze Wege haben und für ihre Anliegen schnell einen Ansprechpartner finden können. Darüber hinaus sei das Rathaus ein Ort, an dem komplexe Aufgaben bewältigt werden müssen. Grundlage sei dafür eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen dem Bürgermeister und der Gemeindeverwaltung mit dem Gemeinderat, sagt der Bewerber. Die Mitglieder des Gemeinderats müssen sich darauf verlassen können, dass dem Gremium nur Beschlussvorlagen, die Hand und Fuß haben, vorlegt werden, sagt Peter Grün. Die rechtlichen und sonstigen Rahmenbedingungen seien ihm bekannt. Seine Erfahrung im Projektmanagement und die Ausbildungen in öffentlicher Verwaltung seien eine wichtige Grundlage für das Amt. Als Bürgermeister dürfe man nicht auf Konfrontationskurs gehen und dem Gemeinderat nicht erfüllbare Leistungen vorlegen, nur um einen kurzfristigen Erfolg zu erzielen. Eine seriöse Haushaltsplanung sei ihm wichtig.

Station 2 – Rathaus: Peter Grün möchte ein offenes Rathaus führen. | Bild: Sebastian Barthmes

Station 3 – Areal um Altes Rathaus

Zentrumsnahe barrierefreie Wohnungen für Senioren, Arztpraxen, weitere Gesundheitseinrichtungen, Geschäfte und günstiger Wohnraum für junge Familien – all das könnte auf dem Areal des alten Rathauses, des Hotels Adenia und des dahinterliegenden ehemaligen Bauernhofes entstehen, sagt Peter Grün. Aus seinen Gesprächen weiß er, dass der Bedarf an barrierefreien und günstig gelegenen Wohnungen vorhanden ist. Jungen Menschen, die sich vielleicht kein großes Einfamilienhaus leisten können oder wollen, könnte die Kommune dort die Möglichkeit bieten, ein Reihenhaus oder eine eigene Wohnung zu bauen oder zu kaufen. Ein fertiges Konzept für das Areal habe er nicht, sagt Grün. Aber viele Bürger hätten Ideen, was mit der Fläche geschehen könnte.

Deshalb wäre für dieses, wie für andere Großprojekte eine Ideenwerkstatt sinnvoll: Alle Bürger, Gewerbetreibende, Touristiker oder sonstige Beteiligte könnten sich einbringen. Wichtig sei das seiner Meinung nach auch, um für das alte Rathaus ein Zukunftskonzept zu entwickeln. Es wäre schön, es erhalten zu können, da es ein wichtiger Teil der Ortsgeschichte sei. Vielleicht könnte man dort ein Jugendcafé oder Ausstellungsfläche für örtliche oder regionale Künstler schaffen. Für die derzeit dort untergebrachten Vereine könnte man seiner Meinung nach im Schulgebäude zeitgemäße und barrierefreie Räume zur Verfügung stellen.

Station 3 – Areal des Alten Rathauses: Hier könnten Seniorenwohnungen, Geschäftsräume oder Arztpraxen entstehen. | Bild: Sebastian Barthmes

Station 4 – Kurpark

Belebung des Ortes: Für Bürger und Touristen sollen der Kurgarten und angrenzende Grünflächen eine Attraktion werden. Er biete eine tolle Möglichkeit, für den Tagestourismus etwas zu machen. Ziel müsse es sein, die Gäste, die ins Natursportzentrum kommen, auch in den Ort zu locken. Außerdem müsse es der Gemeinde gelingen, die nächste Gästegeneration an Höchenschwand als Marke zu binden. Einen Bienenlehrpfad als ganzjähriges Angebot könne er sich zum Beispiel dort vorstellen, sagt Grün. Gleichzeitig würde er den in ein schlüssiges touristisches Gesamtkonzept einbringen, das auch den Wolfspfad berücksichtigt. Höchenschwand könnte mit diesen und anderen Projekten zu einer Gemeinde werden, die sich dem Erhalt der Natur verschreibt. Eine Eislaufbahn sei ebenfalls ein Möglichkeit, Einheimischen und Bürgern aus der Region sowie Urlaubern eine Attraktion zu bieten. Davon könnten vielleicht auch Vereine profitieren, die abwechselnd einen Verkaufsstand betreiben, sagt Grün. Die Gemeinde brauche Angebote, die weiterentwickelt werden, damit sie die Attraktivität nicht verlieren.

Station 4 – Kurgarten: Peter Grün möchte die nächste Gästegeneration an Höchenschwand binden. | Bild: Sebastian Barthmes

Station 5 – Kindergarten

Das Betreuungsangebot des Kindergartens, der Kinderkrippe und in der Grundschule muss ausgebaut werden, sagt Peter Grün. Die Grundschulbetreuung könnte Höchenschwand seiner Meinung nach im Verbund mit anderen Kommunen weiterentwickeln, wobei das eigene Schulhaus der Standort für das Angebot sein müsste. Kommen die Kinder in die Grundschule, würden die Familien in ein Betreuungsloch fallen, wie es Grün ausdrückt. Keine Arbeitsstelle sei auf die Unterrichtszeit beschränkt. Viele Eltern seien von der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen, weil sie auch das Geld für zusätzliche Leistungen nicht hätten. Das Betreuungsangebot müsste also gestaffelt sein und bezahlbar bleiben.

Der Städte- und Gemeindetag biete Modelle an, sagt Grün. Kurzfristig müsse die Betreuungsdauer im Kindergarten deutlich erhöht werden. Allerdings sei dringend der Bedarf zu ermitteln, um überhaupt planen zu können. Die Kommune müsse aber kurzfristig Erzieherinnen einstellen. Um Fachkräfte zu gewinnen, sei günstiger Wohnraum und eine attraktive Infrastruktur nötig. Also brauche Höchenschwand einen ganzheitlichen Ansatz.

Station 5 – Kindergarten: Peter Grün will das Betreuungsangebot ausbauen. | Bild: Sebastian Barthmes