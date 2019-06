von Stefan Pichler

Eine nicht alltägliche Gästeehrung konnte kürzlich Tourismuschef Sebastian Stiegeler in der „Hachostube“ vornehmen. Siegfried Ott (74) und Ehefrau Gudrun (69) aus Kernen bei Rommelshausen verbrachten zum 40. Mal ihren Urlaub im „Dorf am Himmel“.

Erlebnisse in Höchenschwand

Bei einer Tasse Kaffee erzählte das Ehepaar von ihren Erlebnissen in Höchenschwand. Wegen einer Atemwegserkrankung hatte Siegfried Ott im Jahre 1982 Höchenschwand näher kennengelernt, als er einige Wochen in der Kurklinik „Sonnenhof“ verbrachte. Der Ort und die Menschen hatten ihm so gut gefallen, dass er mit seiner Frau und den Kindern im nächsten Jahr seinen Urlaub auf dem „Schäuble Hof“ im Höchenschwander Ortsteil Ellmenegg verbrachte.

„Daraus hat sich eine feste Freundschaft entwickelt, denn ab diesem Zeitpunkt kamen wir mit unseren Kindern jedes Jahr nach Ellmenegg und immer wohnten wir bei den Schäubles“, erzählte Siegfried Ott. Die Kinder hätten den Hof, die Tiere und natürlich die Fahrten auf dem Traktor geliebt, erinnerte sich Gudrun Ott. Im Jahre 1975 freute sich das Ehepaar über die erste Gästeehrung, bei der sie eine Keramikkachel mit einem Bildmotiv aus Höchenschwand überreicht bekamen.

Lob für Wanderwege

Im Urlaub wurde viel gewandert. In diesem Zusammenhang lobt das Ehepaar die gut angelegten Wanderwege rund um den Ort. Gerne erinnert sich Siegfried Ott aber auch an die Einkäufe im Schmidtmarkt und die „Tanten“ an der Kasse, die noch alle Preise im Kopf hatten. Heute habe der Markt ja moderne Scanner Kassen bedauerte Ott ein wenig. Das Ehepaar erinnert sich aber auch an die vielen Ausflüge auf den Feldberg mit den Wanderungen zur „Todtnauer Hütte“ oder den Fahrten zum Züricher Flug-hafen. Mit der Bahn sei man auch in die Stadt oder mit der Seilbahn auf den Züricher Hausberg „Rigi“ gefahren.

Strohskulpturenwettbewerbe kommen an

Natürlich habe man bei den Aufenthalten im Herbst die Strohskulpturenwettbewerbe in Höchenschwand verfolgt. „Wahrscheinlich werden wir in diesem Jahr einen Wochenendausflug unternehmen, um die diesjährige Ausstellung zu besuchen“, bekräftigte Gudrun Ott. Nachdem der „Schäuble Hof“ im vergangenen Jahr die Vermietung von Ferienwohnungen eingestellt hatte, musste sich das Ehepaar neue Gastgeber suchen. Sie fanden in Ellmenegg bei Erika Jehle eine neue Bleibe. Sebastian Stiegeler bedankte sich bei den treuen Gästen mit einer weiteren Kachel und einem aufgedruckten Stich mit einer historischen Ansicht der Gemeinde. In seiner Laudatio dankte er für die langjährige Treue des Ehepaares.