von Stefan Pichler

Die Trachtenkapelle Amrigschwand-Tiefenhäusern feiert am Freitag, 19. Juli, und Sonntag, 21. Juli, in und um die Attlisberger Mehrzweckhalle ihr Sommerfest. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Blasmusik. Am Freitag findet der Bergemer Party Circus statt. Die Party mit den DJs „Maimo“ und „Paddy“ für alle Altersklassen beginnt ab 20.30 Uhr.

Der Sonntag steht traditionell ganz im Zeichen der Blasmusik: Das Frühschoppenkonzert ab 11 Uhr wird durch den Musikverein Gschwend aus dem Wiesental gestaltet. Zu den Nachmittagskonzerten ab 13.30 Uhr werden dann der Musikverein Urberg, sowie der Musikverein Ober- / Unterwangen aufspielen.

Bei schönem Wetter wird das Fest am Sonntag wie im vergangenen Jahr auf dem Festplatz unterhalb der Halle durchgeführt. Bei schlechtem Wetter findet die Veranstaltung in der Halle Attlisberg statt. Auch um die jüngsten Gäste kümmert sich die Trachtenkapelle. So bietet der Verein wieder das sehr beliebte „Kinderschminken“. Außerdem wird eine Hüpfburg aufgestellt, auf der die Kinder herumtoben können.