Höchenschwand Vinko Glavas aus Höchenschwand teilt bereits seit 35 Jahren den Leib Christi aus

Vinko Glavas engagiert sich bereits seit 35 Jahren als Kommunionhelfer in Höchenschwand. Pfarrer Paul Rudigier holte ihn einst in das Amt, das ihn sofort begeisterte.

Noch vor mehr als 50 Jahren waren religiöse Zeremonien im Gottesdienst die wesentliche Sache der Pfarrer und die Gläubigen eher stumme Zuschauer. Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 bis 1965) wurde eine aktive Beteiligung der Menschen an der Eucharistiefeier von den Konzilvätern gewünscht. Plötzlich wurden Laien als Lektoren oder Kommunionhelfer mit eingebunden. Seit der 70-jährige Vinko Glavas das Amt als Kommunionhelfer antrat, sind mittlerweile 35 Jahre vergangen.

Es ist früher Vormittag in Höchenschwand. Die Kirchenglocken der St. Michaelskirche haben zum Sonntagsgottesdienst gerufen. Heute ist Vinko Glavas als Kommunionhelfer eingeteilt. Einem halbjährigen Plan kann er entnehmen, wann er an der Reihe ist. „Grundsätzlich kann jeder, der gefirmt wurde, Kommunionhelfer werden“, erklärt Glavas.

Von Vorteil sei es, wenn es Menschen sind, die aus der Gemeinde kommen und regelmäßig die Messe besuchen. Die geöffneten Hände einer Gottesdienstbesucherin strecken sich ihm entgegen. Bei der Handkommunion, verrät er, legt er die Hostie auf die linke Hand des Empfängers. Dieser führt sie dann mit Daumen und Zeigefinger der rechten Hand zum Mund. Anders bei der Mundkommunion: dabei legt er die Hostie auf die Zunge des Christen.

Sofort ließ er sich von der Idee begeistern, als der einstige Seelsorger Pfarrer Paul Rudigier ihn für dieses Amt gewinnen wollte, erinnert sich Glavas. Und auch die inzwischen verstorbenen Edith Baumgartner und Fritz Losch sowie Heinz Nickel aus der Gemeinde waren damals mit dabei. Zusammen holten sie sich bei einem der angebotenen Kurse in Dogern an zwei Wochenenden ihr dafür nötiges Wissen, an deren Ende die Beauftragung durch Erzbischof Oskar Saier stand.

Während dessen wurden sie dazu eingeladen, sich unmittelbar mit der Eucharistie zu beschäftigen, zum Beispiel einmal die Aussage „Der Leib Christi“ auf sich wirken zu lassen. Die zukünftigen Kommunionhelfer waren eifrig dabei. „Schließlich“, sagt Glavas, „präsentieren wir während unseres Amtes unseren Glauben."

Mit den Gedanken zurück in der Gegenwart, fährt er fort: Unlängst trafen sich etwa 40 Kommunionhelfer aus dem Landkreis zu einem Erfahrungsaustausch in Menschenschwand. Denn auch das sei wichtig, meint er, ein Treffen zu einem geistlichen Einkehrtag. Seit 1974 leben der Kroate und seine Familie in Höchenschwand. Immer im Sommer reisen er und seine Frau nach Kroatien, denn noch immer fühlt er sich mit seiner alten Heimat verbunden – und auch mit der Kirche dort.

Daheim in Split, stellt er klar, sei er nicht als Kommunionhelfer tätig. Dort würden oft Ordensschwestern die Kommunion austeilen. Drei Mal an einem Sonntag könne man in den Kirchen zur Messe gehen. Stets würde eine große Zahl Gläubiger den Gottesdienst besuchen, auch junge Leute.

Dass es in Deutschland immer weniger Kirchgänger gibt, stimmt ihn traurig. Doch, meint er voll Bewunderung, dass sich in Höchenschwand so viele Ministranten am Altar versammeln würden, das sei ein Verdienst von Pfarrer Ivan Hoyanic. Pfarrer Ivan Hoyanic ist nach Pfarrer Rudigier und Pfarrer Grünling sein dritter Dienstherr in dreieinhalb Jahrzehnten. Jetzt eilt Glavas zum majestätischen Tabernakel im Altarraum zurück, um seinen Kelch mit den verbliebenen Hostien hineinzustellen – die Möglichkeit des Kommunizierens in der St. Michaelskirche ist mit diesem Akt beendet.