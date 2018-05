Höchenschwand Vier Stunden Musik und Humor bietet das Trio Alpenland Sepp & Co in Höchenschwand

Vier Stunden Musik und Humor bietet das Trio Alpenland Sepp & Co in Höchenschwand

Das Trio Alpenland Sepp & Co begeistert im Kursaal in Höchenschwand auch als begabte Blasmusiker und Parodisten.

Für einen vollen Kursaal sorgte das Trio Alpenland Sepp & Co. Sepp Silberberger (Alpenland Sepp), Gitarrist Franz Pischler und Rudi Exenberger am Akkordeon wurden bei dem vierstündigen Programm ihrem Ruf gerecht, die erfolgreichste Stimmungsband der Gegenwart zu sein.

Das Trio, das nach Auflösung des Alpenland Quintetts 2000 nun seit 18 Jahren auf den Bühnen in der Schweiz, Österreich und Deutschland Gastspiele gibt, stellte dabei nicht nur immer wieder sein großes musikalisches Können unter Beweis, sondern zeigte bei den zahlreichen Gags und Showeinlagen auch sein humoristisches Talent. Vor allem Sepp Silberberger, das Urgestein des Alpenland Quintetts, strapazierte mit seinen Witzen und Parodien die Lachmuskeln des Publikums. Nicht fehlen durften die Schlager „Jetzt geht´s los“, „Hände zum Himmel“, „Anton aus Tirol“ oder „Frau Meier“, die von den begeisterten Zuhörern lauthals mitgesungen wurden.

Dass Franz Pischler und Sepp Silberberger auch begabte Blasmusiker sind, zeigten sie bei Stücken wie „Dem Land Tirol die Treue“, „Die Post im Walde“ oder der Polka „Böhmischer Traum“. Begleitet von Rudi Exenberger am Akkordeon oder Keyboard, brillierten sie auf bis zu sieben Blasinstrumenten. Schallendes Gelächter erzielte das Trio mit seiner Interpretation des von Andreas Gabalier gesungenen Hits „I sing a Liad für Di“ oder seinem Auftritt als betagtes Duo mit dem Schlager der Amigos „Ich geh für dich durchs Feuer“. Franz Pischler begeisterte als Rock-Lady Tina Turner oder als bärtige Conchita Wurst und Sepp Silberberger als Adriano Celentano.

Ein Höhepunkt der Showparade war der Klassiker „Der stille Zecher“ in der Version von Alpenland Sepp & Co, bei der ein zunehmend „alkoholisierter“ Sepp Silberberger mehrmals die bekannte Melodie von Herrmann Leopoldi aus dem Jahr 1961 zum Besten gab. Am Schluss wurden dabei auch die Gäste der ersten Reihe etwas nass. Diese nahmen das aber mit Humor.

Mit einem Medley der bekanntesten Schlager von Alpenland Sepp & Co ging ein langer Konzertabend zu Ende. Natürlich gab es noch weitere Zugaben für die begeistert applaudierenden Fans. Sepp Silberberger kündigte an, dass das Trio bei der Abschiedstournee im nächsten Jahr auch nach Höchenschwand kommen wird.