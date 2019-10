von Stefan Pichler

Einen erlebnisreichen Vormittag erlebten am Montag 16 Schüler der vierten Klasse der Grundschule Höchenschwand bei den Landfrauen vom Höchenschwanderberg. Es hat mittlerweile schon Tradition, dass sich die Frauen mit einem Projekttag an den Aktionen der Schule zum Fredericktag beteiligen.

Mit dem Schulbus ging es zunächst nach Oberweschnegg. Von dort wanderten die Kinder mit Klassenlehrerin Christine Bratzel die letzten zwei Kilometer nach Tiefenhäusern, wo sie bereits im Q-Stall des Landgasthofes „Rössle“ von Landfrau Veronika Tröndle und ihrem Team erwartet wurden. „Um das Leseinteresse unserer Schüler zu fördern, beteiligt sich unsere Schule mit verschiedenen Aktionen am Fredericktag„, erzählte Christine Bratzel. So lesen beispielsweise die Eltern der Erst- bis Drittklässler in der Schule Geschichten vor. Fest eingeplant ist auch der Vormittag für die vierte Klasse bei den Landfrauen.

Petra Dischinger und Nicole Oberle (von links) schnitzten mit den Schülern Kürbisse. | Bild: Pichler, Stefan

Wie im Fluge verging dieser besondere Schultag für die Viertklässler. Veronika Tröndle erzählte einer Gruppe zunächst vom amerikanischen Familienfest „Thanksgiving“, vergleichbar mit dem Erntedankfest und den Geistergeschichten rund um Halloween, bei dem der Kürbis eine große Rolle spielt. Anschließend widmete sich die Landfrau den Speise- und Zierkürbissen. Die Kinder waren echt erstaunt, als sie erfuhren, dass es mehr als 800 bis 1000 verschiedene Kürbissorten gibt. Höhepunkt war aber dann das Backen schmackhafter Kürbiswaffeln mit Daniela Baumgartner und Veronika Tröndle. „Unsere Kinder warten schon immer sehr ungeduldig, bis die Waffeln fertig sind“, sagte Christine Bratzel.

Petra Dischinger und Nicole Oberle betreuten die kreativen Arbeiten der zweiten Schülergruppe, die ihre Schnitzkünste an den goldgelben Kürbissen unter Beweis stellen durfte. Es machte den Kindern sichtlich Spaß, mit kleinen Messern Gesichter in die runden Kürbisse zu schnitzen.

In der dritten und letzten Gruppe lasen die Landfrauen Helga Baumgartner und Anita Tröndle den Schülern die spannenden Geschichten „Murmelschreck und Kartoffelpuffer“ von Frank Maria Reifenberg und der „Lebensretter“ von Christian Oelmann vor. „Ihr müsst gut aufpassen, denn wie ihr wisst, gibt es am Ende des Vormittages noch ein Quiz. Einige Fragen handeln auch von diesen Geschichten“, sagte Anita Tröndle zu den Kindern. „Die besondere Schulstunde zum Fredericktag hat den Kindern wieder gut gefallen“, zog Christine Bratzel am Ende ein positives Fazit.