von Stefan Pichler

Das Verbandsjugendorchesters Hochrhein (VJO) überzeugte am vergangenen Sonntagnachmittag im Kursaal des „Haus des Gastes“ unter der Leitung von Julian Gibbons mit Blasmusik auf hohem Niveau.

Schon bei dem Eröffnungswerk „Festival Prelude“ von Alfred Reed zeigte das Orchester, dass es zu recht ein Aushängeschild des Blasmusikverbandes Hochrhein ist. Die Musikerinnen und Musiker präsentierten sich mit ihrem dynamischen Spiel gut vorbereitet und meisterten unter dem straffen Dirigat von Julian Gibbons alle Höchstschwierigkeiten dieses konzertanten Werkes.

Das Flötenregister des VJO. | Bild: Stefan Pichler

„A Festival Prelude“ zählt zu den brillantesten und energiegeladensten Werken Alfred Reeds. Er setzt darin in beeindruckender Weise die Idee eines modernen sinfonischen Blasorchesters um. Es folgte mit „With Heart And Voice“, eine Komposition von David R. Gillingham. Das Werk basiert auf einer alten spanischen Schulhymne.

Zweifellos ein Höhepunkt des ersten Konzertteils war dann aber „Year Of The Dragon“ von Philip Sparke. Das äußerst anspruchsvolle Werk schöpfte die technischen und klanglichen Möglichkeiten des sinfonisch besetzten Verbandsjugendorchesters völlig aus.

Viele rhythmischen Elemente des ersten Teiles, sie wurden nicht nur vom Schlagwerk, sondern auch von den Registern gespielt, gingen in einen solistisch und von kammermusikalischen Passagen geprägten zweiten Teil über. Das Werk endete in einem wuchtigen und mitreisenden Schluss. Mit viel Applaus wurde das Orchester nach dem ersten Teil in die Pause verabschiedet.

Abstecher in die Filmmusik

Mit der Filmmusik „Independence Day“ von David Arnold startete Julian Gibbons in den zweiten Teil. Man merkte es den jungen Musikern an, dass sie diese Musik gerne spielen. Eindrucksvoll gelang es dem Orchester, die dramatischen Szenen der Bedrohung der Erde durch eine gigantische Flotte von Raumschiffen musikalisch umzusetzen.

Mit straffen Dirigat leitete Julian Gibbons das Verbandsjugendorchester bei dem Konzert im Kursaal Höchenschwand. | Bild: Stefan Pichler

Bei der Ansage zu „Lied ohne Worte“ von Rolf Rudin wurde an den im Jahre 2018 verstorbenen Fagottisten des VJO, Felix Rees, erinnert. Der Musiker hatte es durch eine Spende ermöglicht, dass das Orchester ein Kontrafagott anschaffen konnte, das auch im aktuellen Programm des VJO eingesetzt wird.

Heiterkeit kam auf bei „Children‘s March“ von Percy Grainger. Die Besucher erfuhren, dass der Komponist das Werk für eine amerikanische Militärband geschrieben hatte und sich dabei den Spaß erlaubte, eine Parodie auf die Militärmusik zu schreiben, in dem er das Kinderlied „Alle meine Entchen“ unterlegte, das von den Bassstimmen gespielt wurde.

Mit einem Medley bekannter Titel des Musicals „Mary Poppins“, wie „Chim Chim Cheree“, „A Spoonful Of Sugar“, „Jolly Holiday“ und „Supercalifragilisticexpialigetisch“, für Blasmusik arrangiert von Alfred Reed, ging ein begeisternder Konzertabend zu Ende. Für den lang anhaltenden Applaus gab es drei weitere Zugaben.

CD-Aufnahme: Das Konzert in Höchenschwand war der Abschluss von mehrtägigen CD-Aufnahmen im Kursaal. Die CD soll im nächsten Jahr auf den Markt kommen. Weitere Konzerttermine: Samstag, 28. September, 20 Uhr Stadthalle in Waldshut. Sonntag, 29. September, 17 Uhr, Pfarrkirche St. Leodegar in Schliengen. Samstag, 5. Oktober, 20 Uhr, Haus des Gastes in Birkendorf.