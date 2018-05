Höchenschwand Udo Paasch bleibt Vorsitzender des SC Fanclubs Himmelsstürmer Höchenschwand

Der SC Fanclub Himmelsstürmer Höchenschwand bestätigt Udo Paasch als Vorsitzenden und blickt auf sein Jubiläum. Der Verein feiert am 23. Juni sein 25-jähriges Bestehen.

Udo Paasch bleibt Vorsitzender des SC Fanclubs Himmelsstürmer Höchenschwand. Bei der harmonischen Hauptversammlung im "Ristorante Da Vinci" bestätigten die Mitglieder den beliebten Vorsitzenden ebenso einstimmig, wie die stellvertretende Vorsitzende Vroni Kromer, Schatzmeister Andreas Probst und die Beisitzer Joachim Kaiser und Nicole Müller. Frano Marelja wurde für seine 20-jährige Mitgliedschaft durch den Vorsitzenden geehrt.

In seinem Rückblick ging Udo Paasch ausführlich auf die Aktivitäten des Fanclubs im zurückliegenden Vereinsjahr ein. Insgesamt 39 Termine hatte der Vorstand mit Unterstützung der 119 Mitglieder bewältigt, darunter die Besuche aller Heimspiele des SC und die Teilnahmen an den Sitzungen der Fangemeinschaften in Freiburg. Darüber hinaus nahm Udo Paasch am 26. Oktober 2017 an der Hauptversammlung des SC Freiburg teil. "Bei dieser Sitzung wurde der langjährige Präsident des SC, Fritz Keller, wieder gewählt", erinnerte Paasch.

In seiner Rückschau ging Paasch auch auf einige für den SC nachteilige Entscheidungen durch den Videobeweis ein. Besonders erwähnte er das verlorene Spiel gegen den FSV Mainz und den "historischen Elfer in der Halbzeitpause. Damals waren die Spieler schon auf dem Weg in die Kabine, als sie nach einer Entscheidung des Videoschiedsrichters zur Durchführung eines Strafstoßes auf das Spielfeld zurückbeordert wurden. "So etwas habe ich noch nie erlebt", sagte Paasch. Letztlich freuten sich die "Himmelsstürmer", dass der SC mit einem Sieg gegen den FC Augsburg im letzten Spiel der Saison den Klassenerhalt gesichert hatte.

Auch die Geselligkeit kam im Verein nicht zu kurz. So organisierte der Vorstand mehrere Stammtische, ein Grillfest und die jährliche Weihnachtsfeier. Höhepunkt war eine Ausflugsfahrt zum Auswärtsspiel des SC nach Hoffenheim am 24. Februar 2018.

Blick auf Jubiläumsprogramm

In seiner Vorschau ging Udo Paasch besonders auf das 25-jährige Vereinsjubiläum ein, das am Samstag, 23. Juni, gefeiert werden soll. Auf dem Programm stehen eine Stadionführung durch den Fanbeauftragten des SC, Andre Wunder, sowie eine Weinprobe im "Schwendi-Keller" in Burkheim. "Zum Abschluss des Tages werden wir gemeinsam das Länderspiel Deutschland gegen Schweden anschauen", informierte der Vorsitzende.

Am Ende der Versammlung wurden noch organisatorische Fragen zur neuen Saison geklärt. In der lebhaften Diskussion wurde besonders der "Videobeweis" thematisiert.

Der Fanclub

Der Fanclub Himmelsstürmer wurde im Jahr 1993 gegründet. Er hat aktuell 119 Mitglieder aus den Gemeinden Höchenschwand, Grafenhausen und der Schweiz. Udo Paasch ist seit dieser Zeit Vorsitzender des Vereins. Kontaktdaten: Himmelstürmer, Amrigschwand 7a, D-79862 Höchenschwand, Telefon 0152/51 50 63 15.