Höchenschwand Thurgauer Festchor bereitet sich in Höchenschwand auf mehrere Konzerte in der Schweiz vor

Thurgauer Festchor bereitet sich in Höchenschwand auf mehrere Konzerte in der Schweiz vor

Der Thurgauer Festchor unter der Leitung von Paul Steiner begeistert bei einer öffentlichen Hauptprobe im „Haus des Gastes“ in Höchenschwand.

Zu einer kurzweiligen Reise mit Liedern aus den Musicals „The Sound of Music“ und „My Fair Lady“ sowie bekannten Operetten- und Filmmelodien hatten die 74 Sängerinnen und Sänger des Thurgauer Festchores unter der Leitung von Paul Steiner bei einer öffentlichen Hauptprobe am Sonntagnachmittag in den Kursaal im „Haus des Gastes“ eingeladen. Viele Besucher kamen zu dem Konzert.

Mit einem Probenwochenende im „Dorf am Himmel“ hatte sich der Projektchor auf drei große Galas vorbereitet, bei denen das Ensemble am 21. und 22. Juni in Weinfelden und am 6. Juli in Romanshorn in der Schweiz auftreten wird. Solist des Nachmittages war der Tenor der Operette Sirnach, Reto Hofstetter. Am Klavier begleitete Eberhard Gallus.

Schon bei der Eröffnungsmelodie „The Sound of Music“ von Richard Rodgers, überzeugte der Chor mit einem konzentrierten Auftritt, seinem vierstimmigen Gesang und einem dynamischen Klangkörper. Paul Steiner war es bei der Vorbereitung zu diesem Konzert gelungen, ein ausgewogenes Verhältnis der Sopran-, Alt-, Tenor- und Bassstimmen zu erreichen. Die gute Akustik im Kursaal, die auch der Chorleiter lobte, trug zu dem beeindruckenden Klangerlebnis für die Zuhörer bei.

Es folgten die Lieder „Edelweiß“, „My Favorite Things“ gesungen von Reto Hofstetter und „Do-Re-Mi“. Mit der Musik aus „The Sound of Music“ erinnerte der Chor an die Lebensgeschichte von Maria Augusta von Trapp, die als Novizin im Kloster Nonnenberg die Kinder des Barons Trapp beaufsichtigte und diesen später heiratete.

Die „historischen Trapp-Kinder“ waren als Chor im amerikanischen Exil berühmt geworden. Der Stoff wurde mit Ruth Leuwerik in der Hauptrolle, verfilmt. Auch einige Arien aus der Operette „Der Vogelhändler“ von Carl Zeller brachte das Ensemble zu Gehör. Den Solopart bei dem Lied „Wie mein Ahn’l“ übernahm Reto Hofstetter. Dirigent Paul Steiner überraschte dabei mit einen Basssolo. Ein Höhepunkt waren die Arien „Freunde, das Leben ist lebenswert“ aus der Operette Guiditta“ und „Schön ist die Welt“, von Franz Lehar, bei denen Reto Hofstetter, am Klavier begleitet von Eberhard Gallus, eindrucksvoll sein stimmliches Können unter Beweis stellte.

Im zweiten Teil des Konzertes erklangen im Kursaal die bekanntesten Melodien aus dem Musical „My Fair Lady“ von Frederick Loewe, die der Chor in englischer Sprache vortrug. Reto Hofstetter sang die Titelmelodie „On the Street where you live“.

Mit einem Medley der bekanntesten Titel aus dem deutschen Musikfilm „Im weißen Rössl“, von Ralph Benatzky, ging ein unterhaltsamer Nachmittag im Kursaal zu Ende. Für den langanhaltenden Applaus bedankte sich der Chor mit einer Wiederholung des Liedes „Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist“.