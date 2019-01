von Stefan Pichler

Einen harmonischen Verlauf nahm die Hauptversammlung des Tennisclub Höchenschwand im Restaurant "DaVinci". Bei den von Bürgermeister Stefan Dorfmeister geleiteten Teilwahlen wurden der Vorsitzende Werner Ebner, die Kassiererin Anja Huber und der Stellvertreter des Jugendwartes, Burkhardt Willenbrock einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Ebner kündigte an, sein Amt in zwei Jahren abgeben zu wollen.

Sport Gyorffy hört auf

Alexander Györffy kandidierte nicht mehr für das Amt des Sportwartes. Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig Matthias Oelschlägel gewählt. Györffy übernahm dafür das seit längerem verwaiste Amt des Platzwarts. Mit dem gleichen Ergebnis neu gewählt wurden auch Andreas Görlich als Beisitzer Jugendwart und Rudi Finsterwald als Beisitzer für die Organisation des Clubhauses.

Die Kasse prüfen weiter Hanni Ebner und Christoph Arnold. Eine Ehrenurkunde für ihre 30-jährige Mitgliedschaft im Tennisclub erhielten Angelika Rautenberg und Hanni Ebner. Für ihre 20-jährige Mitgliedschaft wurde Anja Huber geehrt.

Ohne Vereinsmeisterschaft 2018

Werner Ebner ging in seinem Bericht auf die vielseitigen Aktivitäten des vergangenen Jahres ein. So hatte sich der Vorstand zu fünf Sitzungen getroffen. Wie in jedem Jahr richtete der Verein das Blümchenturnier und das Nikolausturnier aus. Wegen geringer Teilnahme, unter anderem auch wegen einer Verschiebung des Termins, wurden keine Vereinsmeisterschaften ausgetragen.

Mit vier Mannschaften hatte sich der Verein an den Medenspielen des Tennisverbandes beteiligt. Hier lobte Ebner insbesondere die Herrenmannschaft, die sich rege an den wöchentlichen Trainingstagen beteiligt hatte. Im Zusammenhang mit den 171 insgesamt geleisteten Arbeitsstunden hob dieser das Engagement für die Pflege der Tennisplätze durch Thomas Liebwein und Alexander Györffy sowie von Herta und Hans-Peter Boch bei der Versorgung der Mitglieder und Gäste besonders hervor.

Sportlich gut unterwegs

Positiv beurteilte Sportwart Alexander Györffy die sportlichen Aktivitäten des Vereines. Die bei den Medenspielen gemeldeten Mannschaften hätten einen guten Platz im Mittelfeld erreicht. Mit einem Blick auf die neue Saison informierte Györffy, dass für die Medenspiele 2019 in der offenen Klasse eine Damen- und eine Herrenmannschaft, in U 50 die von Thomas Liebwein betreute Herrenmannschaft und zwei Jugendmannschaften antreten werden.

Matthias Oelschlägel und Burkhardt Willenbrock gingen mit einer Powerpoint-Präsentation ausführlich auf die Aktivitäten der Jugendabteilung ein. Die Mannschaftsführer Thomas Liebwein (Herren 50) und Waltraud Bethge (Damen 50) berichteten über die Ergebnisse und Aktivitäten ihrer Spieler. Waltraud Bethge kündigte an, dass in diesem Jahr auf Grund von Verletzungen keine Damen-50-Mannschaft bei den Medenspielen antreten werde.

Mit einem Blick auf die neue Saison kündigte Werner Ebner an, dass sich der TC Höchenschwand wieder am Strohskulpturen-Wettbewerb der Gemeinde beteiligen werde.