von Stefan Pichler

Die Vorbereitungen für den zehnten Strohskulpturenwettbewerb der Gemeinde biegen auf die Zielgerade ein. Es dauert nur noch wenige Tage bis zur Eröffnungsfeier am Sonntag, 8. September, 11 Uhr. Bis zum 13. Oktober werden dann auf dem Ausstellungsgelände beim Bauernmarkt in Frohnschwand elf Vereine ihre kleinen und großen Kunstwerke aus Stroh präsentieren. Die Ausstellung kann kostenfrei besucht werden, für Parkgelegenheit ist ausreichend gesorgt. Erstmals wird von dem Wettbewerb in der ARD-Sendung „Live nach 9“ berichtet.

Höchenschwand Mitglieder von elf Vereinen aus Höchenschwand bauen und flechten eifrig an Figuren für den Strohskulpturenwettbewerb Das könnte Sie auch interessieren

Am Samstag, 7. September, wird wieder geschäftiges Treiben auf dem Ausstellungsgelände herrschen, wenn die Figuren aus den Schöpfen und Garagen rund um den Höchenschwanderberg mit schweren Fahrzeuge und Anhängern nach Frohnschwand transportiert werden. „Es ist immer wieder schön anzusehen wie sich die Vereine beim Aufbau der Skulpturen gegenseitig unterstützen“, freut sich Tourismuschef Sebastian Stiegeler, der für die Gemeinde die Verantwortung für den Wettbewerb wahrnimmt. Dazu zählen unter anderem die Koordination der umfangreichen Vorarbeiten, die Regelung der Parksituation und die Einteilung des Ausstellungsgeländes.

„Aber auch ein gutes Marketing ist das A und O einer solchen Veranstaltung“, weiß der Geschäftsführer des Bauernmarktes, Thorsten Kappler, der nun mit seinem Team die „stressigsten sechs Wochen“ des Jahres vor sich hat. Kappler und Stiegeler arbeiten bei diesem Wettbewerb über weite Strecken Hand in Hand. Beide freuen sich über den guten Zuspruch dieser Veranstaltung, die zwischenzeitlich weit über die Region hinaus bekannt ist.

St. Blasien Die Bilanz zum Holzbildhauersymposium in St. Blasien fällt positiv aus Das könnte Sie auch interessieren

Neben der Berichterstattung durch die Tagespresse wird auch im Radio und Fernsehen über den Strohskulpturen-Wettbewerb berichtet werden. Nachdem schon vor zwei Jahren der SWR mehrfach live vom Ausstellungsgelände gesendet hatte, wird Höchenschwand mit seinem Strohskulpturen-Wettbewerb nun erstmals sogar bundesweit bekannt werden. Lea Wagner vom ARD Studio Stuttgart wird am Dienstag, 10. September, beim Bauernmarkt in Frohnschwand eine Liveschaltung für die Sendung „Live nach 9“ aufbauen.

„Wir möchten über diese einmalige Veranstaltung berichten und natürlich auch darstellen, wie die Leute, die an den Figuren gearbeitet haben, auf die Idee gekommen sind und welche Techniken sie im Laufe der Zeit angewandt haben“, sagt Wagner. Zur Übertragung wird eigens ein Kamerateam anreisen. Lea Wagner wird schon einen Tag vorher vor Ort sein, um sich die Figuren in Ruhe anschauen zu können. „Wir würden uns freuen, wenn zwischen 8 und 9 Uhr möglichst viele Menschen auf dem Ausstellungsfeld unterwegs sind – das heißt wir laden hierzu herzlich ein, denn eine Liveschaltung mit vielen Menschen im Hintergrund wirkt authentischer und schöner“, lässt Lea Wagner wissen.