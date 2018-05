Höchenschwand Strohskulpturen, Fronleichnam und Spenden: So engagiert sich die Frauengemeinschaft für Höchenschwand

Die Frauengemeinschaft Höchenschwand unterstützt mit ihrer Arbeit viele Projekte in Höchenschwand und erhält dafür viel Lob der Pfarrer Pfarrer Jan Grzeszewski und Pfarrer Ivan Hoyanic. In der Hauptversammlung hat der Verein auch zahlreiche Mitglieder geehrt.

Eine eigene Strohskulptur, Wallfahrten, der Blumenteppich für Fronleichnam, Adventsgestecke und auch ein Wellnesstag – viel haben die Mitglieder der katholischen Frauengemeinschaft im vergangenen Jahr gemacht. Und dabei denken die Frauen auch immer an andere Gruppen oder bedürftige Menschen, die sie mit Spenden unterstützen. Im katholischen Gemeindezentrum kamen sie zur Hauptversammlung und zum Jahresfest zusammen.

Die Vorhaben können nur erfolgreich sein, wenn sie von den Mitgliedern auch mitgetragen werden. Während Elli Kohlbrenner an dem Abend allen Frauen für die Unterstützung dankte, hob sie einige langjährige und engagierte Mitglieder besonders hervor: Für 35 Jahre Mitgliedschaft wurden Mary Tröndle und Angelika Thoma geehrt. Angelika Thoma war selbst einmal Vorsitzende und ist seit mehr als 30 Jahren Helferin. Mary Tröndle ist seit 25 Jahren Vorstandsmitglied und für das Montagsturnen oder die Spielnachmittage mitverantwortlich.

Vor 30 Jahren traten Heike Baumgartner, Liane Ebner, Jelena Glavas, Astrid Schäuble und Marianne Walz ein. Ulla Schneider wurde für 25 Jahre Mitgliedschaft, Sylvia Vogelbacher vor 20 Jahre sowie Gabriele Porten und Sabine Klös für 15 Jahre geehrt. Alle Geehrten bringen sich an unterschiedlichen Stellen ein, backen Torten, unterstützen beim Advents- oder Strohbasteln oder beteiligen sich am Beitrag für den Zunftabend.

Zu tun hatten die Frauen auch 2017 viel. Sie bewirteten bei der Einweihung des neuen Rathauses oder beim Seniorennachmittag der Kommune, stemmten den Suppensonntag. Mitglieder unternahmen eine Wallfahrt nach Todtmoos und nach Leuggern und für den Blumenteppich, den sie an Fronleichnam legten, sammelten sie zuvor die Blumen. Von dem erwirtschafteten Geld gaben sie gerne ab und unterstützten das DRK, die Tagespflege in Häusern, die Arbeit von Pater Zacharias in Indien und eine Familie mit Spenden.

Pfarrer Ivan Hoyanic dankte im Namen aller, denen die Frauengemeinschaft geholfen habe und noch helfen werde. Die Gemeinschaft sei eine tragende Säule der Pfarrei, sagte der Leiter der Seelsorgeeinheit St. Blasien, Pfarrer Jan Grzeszewski. Ohne sie könne auch der Pfarrer wenig bewerkstelligen.

Die rund 125 Mitglieder starke Frauengemeinschaft, der im vergangenen Jahr zwei junge Frauen beigetreten sind, will auch in diesem Jahr aktiv sein. Zu einer Maiandacht laden die Frauen am Sonntag, 20. Mai, um 19 Uhr in die Marienkapelle ein. Und auch einen Blumenteppich soll es wieder geben. Elli Kohlbrenner bat darum, dass möglichst viele Helferinnen beim Sammeln am 1. Juni helfen. Unter anderem wird es auch eine meditative Waldwanderung mit Monika Reuther (8. Juni), eine Fahrt zum Weinfest in Britzingen und auch einen Vortrag geben.

Eindrücklich war ein Vortrag von Helga Trötschler aus Nöggenschwiel an dem Abend. Sie berichtete über ihre Wanderung auf dem Jakobsweg, ihre Beweggründe und Erlebnisse. In einer sehr schwierigen Zeit hatte sie sich die besondere Reise nach Spanien vorgenommen und sich nach einjähriger Vorbereitungszeit im April 2015 auf den Weg gemacht.