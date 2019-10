Höchenschwand – Mit Ablauf des Monats Oktober wird Stefan Dorfmeister offiziell als Bürgermeister der Gemeinde Höchenschwand aus seinem Amt verabschiedet. Ab Freitag, 1. November, wird sein Nachfolger, Sebastian Stiegeler, die Amtsgeschäfte im Rathaus übernehmen.

16 Jahre als Chef der Höchenschwander Gemeindeverwaltung liegen hinter Stefan Dorfmeister. Er hatte die Amtsgeschäfte am 1. November 2003 von Werner Rautenberg übernommen. Seither hat Dorfmeister zusammen mit dem Gemeinderat vieles in Höchenschwand auf den Weg gebracht. Beispielhaft sind hier zu nennen das Kommunalmarketing-Projekt „Höchenschwand 2010“, das von der Firma Steinbeis Management Beratung aus Baden-Baden fachlich begleitet worden war. Unter Beteiligung von 50 Höchenschwander Bürgern wurden die Bereiche „Tourismus-Gesundheit-Kur“, „Wohnen-Einkaufen“ und „Wirtschaft“ untersucht und Verbesserungsideen auf den Weg gebracht, mit denen die wirtschaftliche Talsohle der Gemeinde überwunden wurde. Im Tourismusbereich setzte Dorfmeister nicht nur auf die Kurgäste der Höchenschwander Kliniken, sondern auch auf eine Stärkung des Ferientourismus. So war er maßgeblich am Aufbau der „Ferienwelt Südschwarzwald“, einer touristischen Kooperrationsgemeinschaft von Städten und Gemeinden des Landkreises Waldshut beteiligt. Weitere Projekte waren die Dorfkernsanierung, die Ausweisung von Neubaugebieten in Höchenschwand und in den Ortsteilen Attlisberg und Amrigschwand. Auch das Gewerbegebiet in Tiefenhäusern wurde in den vergangenen 16 Jahren erfolgreich erweitert. Heute sind dort so bekannte Firmen wie BaurWohnfaszination ansässig. Mit erheblichem finanziellen Aufwand wurden die Wasser- und Abwasserversorgung, das Haus des Gastes und das Schulgebäude saniert. Die Feuerwehr freut sich über neue Fahrzeuge, darunter eine moderne Drehleiter. Letztlich wurde im Jahre 2017 der Neubau des Rathauses würdig gefeiert.

Sebastian Stiegeler will in seiner Amtszeit weiter an der Fortentwicklung des Dorfes arbeiten. Er denkt hier an die Verbesserung der Verkehrssituation im Natursportzentrum und den Ausbau des Wohnmobilstellplatzes. Ein Schwerpunkt der nächsten Monate ist die Überplanung des Rathausareals in Höchenchwand. Hier stehen wegweisende Entscheidungen mit dem Gemeinderat an. Weitere Themen sind die Grundsicherung in Höchenschwand. Dazu zählt Stiegeler die Gesundheitsvorsorge, den Ausbau der Kindertagesstätte, die Erhaltung des einzigen Lebensmittelgeschäftes im Dorf und die Förderung der Vereine. Auch die Themen Landwirtschaft, Handel- und Gewerbe sowie Tourismus stehen auf der Agenda des neuen Bürgermeisters.